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Lokale Steuerung und einfache Szenen

Ruum-Hub-App: TV-Fernbedienung für Samsung, LG und CO.
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8 Kommentare 8

Was als pragmatische Lösung im Alltag des App-Entwicklers Sergey Bekharskiy begann, ist inzwischen als eigenständige iOS-Applikation im App Store verfügbar. Die App Ruum Hub ist Bekharskiys Reaktion auf seine, durch das eigene Kinde stark beschädigte Fernbedienung. Statt auf Ersatz zu warten, entwickelte der Programmierer zunächst eine einfache Desktop-Anwendung für Linux und macOS.

Ruum Hub 0

Nach mehrfacher Überarbeitung ist die Anwendung nun auch im App Store für das iPhone verfügbar. Komplett kostenlos, ohne Werbung und In-App-Käufe.

Lokale Steuerung und einfache Szenen

In der aktuellen Version unterstützt die Anwendung Fernseher mit LG webOS und Samsung Tizen. Die Unterstützung für weitere Plattformen wie Android TV (auch in älteren Systemversionen) ist geplant. Der Entwickler verzichtet dabei bewusst auf etablierte Frameworks und setzt auf eine direkte Anbindung.

Die App kombiniert klassische Fernbedienungsfunktionen mit erweiterten Möglichkeiten. Nutzer können mehrere Fernseher verwalten und zwischen diesen wechseln. Ein integriertes Touchpad ergänzt die üblichen Steuerkreuze. Hinzu kommen sogenannte Szenen, die mehrere Aktionen bündeln. So lassen sich etwa Einstellungen für einen Filmabend oder eine morgendliche Nutzung mit einem einzigen Befehl ausführen.

Weitere Funktionen umfassen Schnellzugriffe für häufig genutzte Befehle sowie die Möglichkeit, Inhalte direkt auf den Fernseher zu übertragen. Fotos oder Links lassen sich so ohne Umwege auf dem großen Bildschirm anzeigen.

Ein zentrales Merkmal ist der lokale Betrieb. Die Kommunikation erfolgt innerhalb des eigenen Netzwerks. Eine Cloud-Anbindung ist nicht erforderlich. Das reduziert externe Abhängigkeiten und bietet offensichtliche Datenschutz-Vorteile.

Ruum Hub 1

Die Anwendung richtet sich derzeit vor allem an Nutzer mit kompatiblen Geräten und einem Interesse an einer zentralen Steueroberfläche. Der Entwickler beschreibt das Projekt weiterhin als persönliche Lösung, ist aber offen für Rückmeldungen und mögliche Erweiterungen. Ruum Hub ist nur knapp 30 Megabyte klein und setzt iOS 15.6 oder neuer voraus.

Laden im App Store
Ruum Hub: Smart Remote
Ruum Hub: Smart Remote
Entwickler: Sergey Bekharskiy
Preis: Kostenlos
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28. Apr. 2026 um 12:38 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    8 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
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  • Der wahre Klaus

    Eine Fernbedienung ohne Kosten gleicht einem Wunder!
    Danke.

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  • Sieht sehr gut aus, leider finde ich keine Möglichkeiten Einstellungen zu ändern, z.B. die Smart Szene anzupassen. Eine kleine Anleitung wäre schön, aber wie sagt man so schön: einem geschenkte, Gaul….. ;-)

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  • Die App findet meinen LG TV nicht, alle Geräte befinden sich im selben Netzwerk.
    Füge ich den TV mit der IP Adresse manuell hinzu, wird er als „Tizen“ und offline erkannt.

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