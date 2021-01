Galaxy SmartTags: Samsung hat seine „AirTags“ bereits vorgestellt

Während wir weiter auf Apples AirTags warten, hat Samsung mit seinen Galaxy SmartTags jetzt eigene „Dingefinder“ im Programm. Das neue Zubehör wurde im Zusammenhang mit der Vorstellung der neuen Smartphone-Modelle Galaxy S21 und Galaxy S21 Ultra präsentiert.

Das Konzept der SmartTags erinnert in vielen Bereichen an das, was Apples AirTags nachgesagt wird. Wobei man sich grundsätzlich vor Augen halten muss, dass wir es hier mit keiner neuen Produktkategorie zu tun haben. Anbieter wie Tile haben sich längst auf das Angebot von Zubehör spezialisiert, mit dessen Hilfe man verlegte und verlorene Gegenstände wiederfinden kann. Seit geraumer Zeit schon macht Tile dabei auch vor, was Apple plant, und ermöglicht die Integration von lizensierten Fremdprodukten wie Ohrhörern in das eigene Ökosystem.

Apples AirTags wird nachgesagt, dass sie auch über U1-Breitband-Chips kommunizieren können. Samsung setzt bei seinen SmartTags ausschließlich auf Bluetooth und wirbt mit einer Reichweite von bis zu 120 Metern, sofern keine Hindernisse im Weg sind. Eine über die Bluetooth-Reichweite hinaus reichende Suchmöglichkeit steht mit der optionalen Integration des Zubehörs in Samsungs „SmartThings Find-Netzwerk“ zur Verfügung. Dann können auch andere Geräte nach einem SmartTag „Ausschau halten“.

Galaxy SmartTags gleichzeitig Smarthome-Schalter

Über die Möglichkeit zur Ortung von verlegten oder verlorenen Gegenständen hinaus können die Samsung SmartTags auch als Fernbedienung im Smarthome-Umfeld eingesetzt werden. Ein integrierter Schalter erlaubt es beispielsweise, das Licht einzuschalten oder auch ganze Automationen zu aktivieren. Der SmartTag-Knopf kann dabei mit zwei Aktionen belegt werden, sodass ein kurzes Drücken und Halten unterschiedliche Auswirkungen haben.

Samsung bietet seine Galaxy SmartTags in den Farben Schwarz und Cremeweiß zum Preis von 34,90 Euro an. Im Lieferumfang ist eine austauschbare Batterie enthalten.