Samsung Galaxy S21: Samsung stellt drei neue Premium-Smartphones vor

Samsung hat seine diesjährigen Smartphone-Flaggschiffe vorgestellt. Der koreanische Konzern tritt mit den Modellen Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra gegen Apples aktuelle iPhone-Linie an.

Wie die aktuellen iPhones kommen auch die neuen Top-Smartphones von Samsung mit 5G-Unterstützung, allerdings legen die Galaxy-Modelle in Sachen Bildschirmausstattung vor. Samsung bietet die neuen Geräte mit AMOLED-Bildschirm sowie einer maximalen Bildwiederholungsrate von 120 Hz an. Apple setzt hier derzeit noch auf OLED und maximal 60 Hz. Samsung zufolge können die Geräte die Bildwiederholungsrate abhängig vom Inhalt anpassten. So wechselt die Frequenz adaptiv zwischen 60 Hz und 120 Hz, je nachdem, ob man gerade durch durch eine Webseite scrollt oder eine Serie anschaut.

Während Apple seine aktuellen Top-Smartphones mit den Bildschirmgrößen 6,1 und 6,7 Zoll anbietet, arbeitet Samsung hier mit drei verschiedenen Größen. Das Galaxy S21 ist 6,2 Zoll groß, das Galaxy S21+ 6,7 Zoll und das Premium-Modell Galaxy S21 Ultra kommt mit 6,8 Zoll Bildschirmgröße.

Den durch Funktionen wie die Darstellung mit 120 Hz möglichen größeren Stromverbrauch will Samsung mit leistungsfähigen Akkus abfangen. In den neuen Galaxy-Modellen sind daher Batterien mit einer Kapazität von 4.000, 4.800 und 5.000 mAh verbaut. Apples iPhones arbeiten hier mit Werten zwischen 2.815 und 3.687 mAh. Allerdings macht Samsung bislang keine genauen Angaben zur tatsächlichen Akkulaufzeit, was in Anbetracht der adaptiven Bildschirmfrequenz wohl auch schwierig ist.

Mit Blick auf die verbauten Kameras liegen die beiden kleineren Galaxy-Modelle mit ihren 12-Megapixel-Sensoren technisch auf gleicher Höhe mit Apples iPhone-12-Modellen. Das Galaxy S21 Ultra tanzt hier allerdings mächtig aus der Reihe. Samsung hat eine Rückkamera mit satten 108 Megapixeln verbaut. Auch die Frontkamera liegt mit 40 Megapixeln deutlich über der Ausstattung der aktuellen iPhone-Modelle.

Alle drei neuen Samsung-Telefone können mittels Fingerabdruck und Gesichtserkennung entsperrt werden und unterstützen das drahtlose Laden über Qi oder USB-C. Wie erwartet ist kein Ladegerät, sondern lediglich das benötigte Ladekabel im Lieferumfang enthalten.

Preislich halten sich die neuen Gerätegenerationen von iPhone und Galaxy in etwa die Waage. Samsung bietet seine Geräte ab 849 Euro, 1.049 Euro und 1.249 Euro an. Die aktuellen iPhone-Modelle mit vergleichbarer Bildschirmgröße gibt es ab 899 Euro, 1.149 Euro und 1.249 Euro.