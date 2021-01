IKEA TRADFRI jetzt mit farbigen GU10-Lampen

IKEA hat jetzt auch farbige GU10-Leuchtmittel im Programm. Die GU10-Linie von IKEA war zuvor auf das Weißspektrum reduziert. Mit den neuen Lampen mit der Modellkennung LED1923R5 kann man zwischen neun verschiedenen Farbvarianten wählen und das Licht zudem in der Helligkeit anpassen.

IKEA gibt die Helligkeit der neuen GU10-Lampen mit 345 Lumen an, das lässt sich in etwa mit der Helligkeit einer 30-Watt-Lampe vergleichen. Die neun verfügbaren Farben sind natürlich nicht mit dem vollen RGB-Spektrum zu vergleichen, allerdings hat IKEA hier populäre Farbtöne ausgewählt und zudem erlaubt es diese Reduzierung, die Lampen vergleichsweise günstig anzubieten. Der Einzelpreis liegt bei 14,99 Euro.

IKEA-Smarthome-App mit neuen Funktionen

An dieser Stelle wollen wir gleich auch noch das diese Woche erschienene Update der IKEA-App Home smart erwähnen. Die Aktualisierung ermöglicht es jetzt, Timer so einzustellen, dass sie sich an den Sonnenauf- oder Sonnenuntergang anpassen. Zudem wurde die Unterstützung für das Schalten von SILVERGLANS-Lichtleisten erweitert.