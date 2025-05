G-Cars: Fahrdienst-App für Frauen startet in Berlin

Mit G-Cars ist in Berlin ein neuer Fahrdienst gestartet, der sich ausschließlich an Frauen richtet – sowohl auf der Fahrerseite als auch im Fahrgastbereich. Ziel ist es, eine sichere und vertrauensvolle Beförderungsalternative zu schaffen, bei der sich Nutzerinnen wohlfühlen. Die Fahrten lassen sich über eine App buchen. Männliche Fahrgäste oder Begleitpersonen sind derzeit nicht zugelassen.

Die Idee zu G-Cars entstand Anfang 2023. Die Gründerin Nadin berichtet, dass sie nach eigenen Erfahrungen mit bestehenden Mobilitätsangeboten den Bedarf für einen spezialisierten Service sah. Der Fokus liegt auf einer Beförderung durch weibliche Fahrerinnen, die die Perspektive der Fahrgäste besser nachvollziehen können.

Festpreise, geschultes Personal

Die Abrechnung erfolgt zu einem festen Kilometerpreis von 3,50 Euro netto – unabhängig von Tageszeit oder Wochentag. Die Fahrzeuge werden nach Angaben des Anbieters regelmäßig technisch überprüft und sind mit standardmäßigen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Eine sichtbare Außenkennzeichnung erleichtert die Identifikation. Für Kinder stehen Sitzerhöhungen bereit, kleinere Haustiere dürfen mitgeführt werden. Alle Fahrerinnen durchlaufen Schulungen in Kommunikation, Deeskalation und Fahrsicherheit.

Zum Vergleich: der Taxipreis liegt in Berlin derzeit zwischen 2,80 Euro und 2,10 Euro pro Kilometer. Allerdings wird bei jeder Fahrt ein Grundpreis von 4,30 Euro fällig.

App-gesteuerte Buchung mit klarem Konzept

Fahrten werden ausschließlich über die App gebucht, die für iOS im App Store zur Verfügung steht. Nach Absenden einer Anfrage nimmt die jeweilige Fahrerin Kontakt auf, um Details wie Abholort und Ziel abzustimmen. Eine Vorausbuchung ist noch nicht möglich, wird aber laut Anbieter angestrebt.

Im Falle einer Absage durch die Fahrerin geht die Anfrage zurück in den Pool – eine automatische Neuzuteilung erfolgt nicht. Stornierungen sind jederzeit kostenlos möglich. G-Cars verzichtet bisher auf Abonnements oder Rabattmodelle, will solche Optionen aber in Zukunft prüfen. Der Dienst ist aktuell auf Berlin begrenzt, eine Ausweitung auf andere Städte wird jedoch in Aussicht gestellt.