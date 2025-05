Sonne tanken: Offizielle evcc-App für iPhone-Nutzer verfügbar

Das quelloffene Energie-Management-System evcc ist seit kurzem auch als native App für das iPhone erhältlich. Die Anwendung richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die ihre Wallbox, PV-Anlage oder ihren Hausspeicher komfortabel über das Smartphone überwachen und steuern wollen. Statt über den mobilen Browser bietet die App nun eine angepasste Benutzeroberfläche mit verbesserten Bedienmöglichkeiten.

Derzeit nur lokale Nutzung möglich

Die App erkennt lokale evcc-Installationen automatisch im Heimnetzwerk über mDNS. Alternativ lassen sich Server manuell per URL eintragen. Ein integrierter Demo-Modus ermöglicht zudem den Test ohne eigene Installation. Die Benutzeroberfläche passt sich an die Gegebenheiten des jeweiligen Geräts an und erlaubt eine intuitive Gestensteuerung. Verbindungsabbrüche werden visuell signalisiert, die Wiederherstellung der Verbindung erfolgt automatisch.

Technisch basiert die auch App auf React Native und dem Expo-Framework, was eine parallele Entwicklung für iOS und Android mit gemeinsamer Codebasis ermöglicht. Der Quellcode steht auf GitHub zur Verfügung.

In der aktuellen Version funktioniert die App ausschließlich im lokalen Netzwerk. Wer von unterwegs zugreifen möchte, muss eine eigene Lösung wie ein VPN mit WireGuard oder Tailscale einrichten. Eine integrierte Fernzugriffsfunktion ist für spätere Versionen angedacht. Auch plattformspezifische Erweiterungen wie Homescreen-Widgets oder Push-Benachrichtigungen sollen folgen.

Hintergrund zur evcc-Software

evcc richtet sich an Haushalte mit Solarstrom und ermöglicht das Laden von Elektroautos mit selbst erzeugtem Strom. Die Software für Raspberry Pi, NAS und Docker kommuniziert mit Wallbox, Fahrzeug, Wechselrichter und Hausspeicher, um Ladevorgänge möglichst effizient zu planen. Sie berücksichtigt dabei sowohl lokale PV-Erzeugung als auch dynamische Stromtarife.