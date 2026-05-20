Eigene Plattform für Live- und Archivinhalte
Fußball-Streaming-Dienst: DFB.TV+ startet im App Store
Kurz vor dem offiziellen Start des neuen Streaming-Dienstes DFB.TV+ ist die zugehörige iPhone-App im App Store aufgetaucht. Nutzer können die Anwendung bereits laden und Konten anlegen, Inhalte stehen aktuell jedoch noch nicht bereit. Die Freischaltung des Angebots wird für morgen erwartet.
Der Deutsche Fußball-Bund hatte den Start seines kostenpflichtigen Videodienstes bereits im April angekündigt. Neu ist nun vor allem die konkrete Umsetzung über eine eigene iOS-Applikation. Diese ergänzt die geplante Verbreitung über Plattformen wie DAZN, Vodafone und Zattoo und soll den direkten Zugriff auf das Angebot ermöglichen.
Eigene Plattform für Live- und Archivinhalte
DFB.TV+ soll Fußballinhalte bündeln, die bislang oft nur verstreut oder gar nicht verfügbar waren. Vorgesehen sind Liveübertragungen, Hintergrundberichte und ein umfangreiches Videoarchiv. Neben den A-Nationalmannschaften stehen auch Nachwuchsteams, Amateurwettbewerbe sowie Frauenfußball im Fokus. Zusätzlich plant der Verband Inhalte zu Schiedsrichtern, Talentförderung und Verbandsarbeit.
Die App selbst fällt mit rund 112 Megabyte vergleichsweise kompakt aus und setzt mindestens iOS 13 voraus. Angeboten werden zwei Abomodelle. Das Monatsabo kostet 5,99 Euro, alternativ steht ein Jahresabo für 59,99 Euro bereit. Laut Beschreibung umfasst der Dienst einen durchgehenden Livestream sowie Zugriff auf Live- und Abrufinhalte.
Sportverbände setzen auf eigene Apps
Mit DFB.TV+ folgt der Verband einem Trend, der sich seit einigen Jahren im Sportbereich beobachten lässt. Immer mehr Organisationen versuchen, Inhalte direkt an Zuschauer zu vermarkten, statt sich ausschließlich auf klassische Fernsehsender zu verlassen. Dadurch entstehen zusätzliche kostenpflichtige Plattformen, gleichzeitig werden aber auch Wettbewerbe sichtbar, die im linearen Fernsehen kaum stattfinden.
Bereits in den frühen 2010er Jahren experimentierte der DFB mit mobilen Videoangeboten. So berichtete ifun.de damals über die Einführung einer speziellen iPad-Version der DFB-HD-App. Auch die zunehmende Aufteilung von Sportrechten auf verschiedene Anbieter war zuletzt mehrfach Thema, etwa bei den DFB-Pokal-Rechten.
Ob DFB.TV+ direkt um Mitternacht vollständig verfügbar sein wird, wird sich erst nach der morgigen Freischaltung zeigen.
Entwickler: DFB GmbH & Co. KG
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Noch eine Streamingplattform….. Oh Mann
Als Jugendfußballtrainer ist diese Plattform ein echter Segen!
Ah ja, ohne App fürs Apple TV. Da hat ja ein ganz ein schlauer entwickelt.
Das hat möglicherweise nichts mit Naivität zu tun, sondern mit knappen Budgets. Der DFB entwickelt die Software nicht inhouse, dementsprechend teuer ist sie. Eine Apple TV App lässt sich auch später noch entwickeln. Zum Marktstart sind aber die Plattformen mit der höchsten Verbreitung und Akzeptanz entscheidend.
Quatsch, sind nur wenige Klicks. Da kann man sich nicht rausreden. So wird es eben nicht gebucht. Selbst auf dem großen iPad 13 Zoll ist das als Mäusekino zu bezeichnen. Dafür sind 60 EUR im Jahr viel zu teuer.
Der DFB ist der größte Sportverband der Welt. Und hat sicherlich nicht mit knappen Budgets zu kämpfen.
Du hast es völlig richtig beschrieben. So ist die Realität und gehört in jedem Unternehmen zur normalen Business case Berechnung. Und es sind mehr als drei Klicks, das können alle bestätigen die Software für eine breite Masse mit entsprechenden Verpflichtungen und Anforderungen entwickelt haben.
Alles andere ist nur Stammtisch Parole und wie soft heutzutage einfach überflüssig.
@Adroc
Eine App für tvOS ist wirklich nicht viel weiter als „3 Klicks“ entfernt, wenn man eine iPadOS App vorliegen hat.
Fußballmafia dfb
Werden darüber auch die Live Spiele der WM zu sehen sein?
Man muss halt die Kuh bis zum letzten Tropfen melken.
Zum Glück interessiert mich Fußball nicht die Bohne
Geschweige würd ich dafür Geld ausgeben
Und warum kommentierst du dann hier überhaupt?
Senf dazu geben und so. Ich frage mich wo ich die wm schauen kann?
Wer gibt denn noch Geld für Fußball aus?
Vielleicht die USA, vielleicht China, weil dort noch viele Dummköpfe herumlaufen. Aber in Europa sollte man sich doch langsam von solchen Mafiaorganisationen lösen, die noch dazu und seit eh und je in jeder Liga die Faschos unterstützen.
Du wirst staunen …
Wird ein Rohrkrepierer weil keine Bundesliga live.