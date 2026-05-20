Fußball-Streaming-Dienst: DFB.TV+ startet im App Store

Kurz vor dem offiziellen Start des neuen Streaming-Dienstes DFB.TV+ ist die zugehörige iPhone-App im App Store aufgetaucht. Nutzer können die Anwendung bereits laden und Konten anlegen, Inhalte stehen aktuell jedoch noch nicht bereit. Die Freischaltung des Angebots wird für morgen erwartet.

Der Deutsche Fußball-Bund hatte den Start seines kostenpflichtigen Videodienstes bereits im April angekündigt. Neu ist nun vor allem die konkrete Umsetzung über eine eigene iOS-Applikation. Diese ergänzt die geplante Verbreitung über Plattformen wie DAZN, Vodafone und Zattoo und soll den direkten Zugriff auf das Angebot ermöglichen.

Eigene Plattform für Live- und Archivinhalte

DFB.TV+ soll Fußballinhalte bündeln, die bislang oft nur verstreut oder gar nicht verfügbar waren. Vorgesehen sind Liveübertragungen, Hintergrundberichte und ein umfangreiches Videoarchiv. Neben den A-Nationalmannschaften stehen auch Nachwuchsteams, Amateurwettbewerbe sowie Frauenfußball im Fokus. Zusätzlich plant der Verband Inhalte zu Schiedsrichtern, Talentförderung und Verbandsarbeit.

Die App selbst fällt mit rund 112 Megabyte vergleichsweise kompakt aus und setzt mindestens iOS 13 voraus. Angeboten werden zwei Abomodelle. Das Monatsabo kostet 5,99 Euro, alternativ steht ein Jahresabo für 59,99 Euro bereit. Laut Beschreibung umfasst der Dienst einen durchgehenden Livestream sowie Zugriff auf Live- und Abrufinhalte.

Sportverbände setzen auf eigene Apps

Mit DFB.TV+ folgt der Verband einem Trend, der sich seit einigen Jahren im Sportbereich beobachten lässt. Immer mehr Organisationen versuchen, Inhalte direkt an Zuschauer zu vermarkten, statt sich ausschließlich auf klassische Fernsehsender zu verlassen. Dadurch entstehen zusätzliche kostenpflichtige Plattformen, gleichzeitig werden aber auch Wettbewerbe sichtbar, die im linearen Fernsehen kaum stattfinden.

Bereits in den frühen 2010er Jahren experimentierte der DFB mit mobilen Videoangeboten. So berichtete ifun.de damals über die Einführung einer speziellen iPad-Version der DFB-HD-App. Auch die zunehmende Aufteilung von Sportrechten auf verschiedene Anbieter war zuletzt mehrfach Thema, etwa bei den DFB-Pokal-Rechten.

Ob DFB.TV+ direkt um Mitternacht vollständig verfügbar sein wird, wird sich erst nach der morgigen Freischaltung zeigen.