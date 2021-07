Fußball: SPORT1 sichert sich DFB-Pokal Rechtepaket

Am 6. August steht zur Eröffnung der neuen DFB-Pokal Saison der Auftritt des FC Bayern München beim Oberligisten Bremer SV auf dem Programm – am Freitag, 6. August, live ab 19:00 Uhr mit dem „DFB-Pokal Countdown“ im Free-TV und im Stream auf sport1.de .

Das Rechtepaket E („Basic Highlights“) beinhaltet die Rechte zur linearen Highlight-Verwertung aller 63 DFB-Pokal Begegnungen pro Saison in Spiel-Zusammenfassungen von bis zu 6 Minuten ab dem auf die jeweilige Partie folgenden Tag um 06:00 Uhr. Zusätzlich enthält das Rechtepaket auch das Recht zur non-linearen Verwertung von Highlight-Clips mit einer Spieldauer von bis zu 6 Minuten pro Spiel, die im Anschluss an die lineare Ausstrahlung der Highlights des jeweiligen Spiels angeboten werden können.

