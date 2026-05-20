Google baut Apples Handoff-Funktion für Android nach

Google bereitet mit Android 17 eine Funktion vor, die Apple-Nutzern seit vielen Jahren vertraut vorkommen dürfte. Unter dem Namen „Continue On“ sollen Anwender eine auf dem Smartphone begonnene Aufgabe auf einem Android-Tablet fortsetzen können. Man kommt nicht ohnehin und muss dabei auf Apples Handoff-Funktion verweisen, die Apple bereits 2014 mit iOS 8 und OS X Yosemite eingeführt hat.

Das Prinzip ist nahezu identisch: Eine App oder Aktivität, die auf einem Gerät genutzt wird, taucht auf einem anderen Gerät als Vorschlag auf. Bei Android 17 soll dieser Hinweis zunächst in der Taskleiste kompatibler Tablets erscheinen. Wer etwa ein Dokument in Google Docs auf dem Smartphone geöffnet hat, kann es auf dem Tablet an derselben Stelle weiterbearbeiten.

Google beschreibt „Continue On“ in der Entwicklerdokumentation als neue Funktion für geräteübergreifende Kontinuität. Zum Start ist allerdings nur die Übergabe vom Smartphone auf ein Tablet vorgesehen. Grundsätzlich sei die Technik aber bidirektional ausgelegt, langfristig sollen also auch andere Übergaberichtungen möglich sein.

Apple macht das seit über zehn Jahren

Bei Apple gehört Handoff längst zum größeren Continuity-Paket. Ihr könnt damit eine E-Mail auf dem iPhone beginnen und am Mac weiterschreiben, eine Webseite vom iPad auf den Mac übernehmen oder unterstützte Apps zwischen mehreren Geräten weiterreichen. Voraussetzung sind unter anderem derselbe Apple Account, aktiviertes WLAN und Bluetooth sowie Geräte in der Nähe.

Dass Google hier nachzieht, ist entsprechend wenig überraschend. Apple hat über Jahre gezeigt, wie stark solche Komfortfunktionen das eigene Ökosystem zusammenhalten. Gleichzeitig ist es aus Nutzersicht grundsätzlich positiv, wenn Android-Geräte in diesem Bereich aufholen und das Zusammenspiel zwischen Smartphone, Tablet und perspektivisch auch Laptops verbessern.

Auch technisch bleibt Apple spannend

Apple setzt bei vielen Continuity-Funktionen nicht nur auf einfache Cloud-Synchronisation. Wie wir erst Ende vergangenen Jahres mit Blick auf AirDrop, Continuity und iPhone-Mirroring beschrieben haben, steckt dahinter teils speziell optimierte Funktechnik mit sehr niedriger Latenz.

Bei „Continue On“ liegt der Fokus zunächst stärker auf App-Zuständen und Deeplinks. Entwickler können festlegen, ob die native App auf dem zweiten Gerät geöffnet wird oder ob alternativ eine Webansicht zum Einsatz kommt. Als Beispiel nennt Google unter anderem Gmail, das auf dem Tablet direkt im passenden E-Mail-Verlauf geöffnet werden kann.

Noch offen ist, wann Android 17 die Funktion tatsächlich in breiter Form bereitstellt und wie viele Apps sie zum Start unterstützen werden. Für iPhone-Nutzer ist die Ankündigung vor allem ein Hinweis darauf, wie langlebig Apples ursprüngliche Idee war: Handoff mag im Alltag oft unauffällig sein, gehört aber zu den Funktionen, die den Wechsel zwischen mehreren Geräten deutlich angenehmer machen.