Für lokalen iPhone-Einsatz: Apple verkleinert Googles Gemini-KI

Apple arbeitet offenbar daran, die großen KI-Modelle von Google Gemini so umzubauen, dass sie direkt auf dem iPhone laufen können. Dabei setzt das Unternehmen auf eine Methode, die als Destillation bezeichnet wird. Ziel ist es, die umfangreichen Fähigkeiten großer Modelle in kleinere, spezialisierte Varianten zu übertragen, die ohne Serveranbindung auskommen.

Bereits bekannt war, dass Apple im Rahmen einer Vereinbarung mit Google Zugriff auf Gemini erhält, um eigene KI-Funktionen zu verbessern. Ein neuer Bericht des Fachmagazins „The Information“ deutet nun darauf hin, dass Apple deutlich tiefer in die Struktur der Modelle eingreifen kann als bislang angenommen. Demnach stehen den Entwicklern vollständige Einsichten in den Aufbau und die Funktionsweise von Gemini zur Verfügung, zumindest innerhalb von Apples eigener Infrastruktur.

Kleine Helfer aus großen Modellen

Bei der Destillation wird das Wissen eines großen KI-Modells auf ein kleineres übertragen. Vereinfacht gesagt lernt ein kompakteres Modell von einem leistungsfähigeren Vorbild. Apple nutzt diesen Ansatz, indem ein eigenes Modell als eine Art Schüler fungiert. Es analysiert, wie Gemini bestimmte Aufgaben löst, und ahmt diese Abläufe nach.

Ein entscheidender Vorteil liegt in der Spezialisierung. Statt ein großes Modell für alle Aufgaben zu betreiben, können mehrere kleinere Modelle jeweils einzelne Funktionen übernehmen. Diese arbeiten mit vergleichbarer Geschwindigkeit und Genauigkeit wie das große Vorbild, benötigen jedoch deutlich weniger Rechenleistung. Dadurch wird eine direkt Ausführen auf dem iPhone möglich.

Fokus auf lokale Verarbeitung

Die Entwicklung solcher Mini-Modelle ist Teil von Apples Strategie, KI stärker auf den Geräten selbst zu verarbeiten. Das reduziert Abhängigkeiten von Cloud-Diensten und kann Vorteile bei Datenschutz und Reaktionsgeschwindigkeit bieten. Gleichzeitig bleiben große Modelle wie Gemini weiterhin im Einsatz, etwa um komplexere Anfragen über Server zu beantworten.

Unklar ist bislang, ob Apple auf Basis der destillierten Modelle ein vollständig eigenes, großes KI-System entwickeln will. Hinweise darauf gibt es derzeit nicht. Stattdessen scheint der Fokus zunächst darauf zu liegen, bestehende Modelle effizienter nutzbar zu machen und schrittweise mehr Funktionen direkt auf das iPhone zu verlagern.

Mit Blick auf eine erwartete Überarbeitung von Siri im Sommer dürfte Google Gemini vorerst weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Parallel arbeitet Apple jedoch daran, immer mehr Aufgaben unabhängig von externen Servern zu lösen.