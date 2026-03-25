ÜSTRA easy: Hannover setzt auf Luftlinien-App-Tarif im Nahverkehr

Nachdem zuletzt mehrere Verkehrsverbünde auf automatische Check-in-Systeme umgestellt haben, zieht nun auch die Region Hannover nach. Während etwa in Stuttgart bereits ein Bestpreis-Modell mit Streckenabrechnung eingeführt wurde, geht die neue Anwendung „ÜSTRA easy“ einen anderen Weg und setzt auf ein Luftlinien-Tarifmodell.

Die Nutzung bleibt dabei ähnlich einfach. Fahrgäste starten ihre Fahrt per App und können direkt einsteigen. Das System erkennt das Fahrtende selbstständig oder ermöglicht ein manuelles Beenden. Ein digitales Ticket wird während der gesamten Fahrt bereitgehalten und kann bei Kontrollen vorgezeigt werden.

Abrechnung nach Luftlinie statt Tarifzonen

Im Unterschied zu klassischen Tarifsystemen basiert die Preisberechnung nicht auf gefahrenen Strecken oder Zonen, sondern auf der direkten Entfernung zwischen Start und Ziel. Für jede Fahrt fällt ein Grundpreis an. Zusätzlich wird ein Betrag pro angefangenem Kilometer berechnet.

Umstiege beeinflussen den Preis nicht, da ausschließlich die Luftlinie zwischen den Haltepunkten zählt. Damit entfällt die Notwendigkeit, sich mit Tarifzonen oder Ticketvarianten auseinanderzusetzen. Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss der Fahrt automatisch und wird in der App sowie per E-Mail angezeigt.

Auch Preisobergrenzen sind integriert. Einzelne Fahrten, Tagesnutzung und monatliche Gesamtkosten werden gedeckelt. Wird eine dieser Grenzen erreicht, bleiben weitere Fahrten kostenfrei, sofern weiterhin eingecheckt wird.

Technik im Hintergrund und Zielgruppe

Damit die „ÜSTRA easy“-App zuverlässig funktioniert, nutzt sie neben GPS auch Bluetooth-Signale. In unterirdischen Haltestellen und Fahrzeugen kommen zusätzliche Sender zum Einsatz, die die Position genauer bestimmen. Voraussetzung ist eine aktive Internetverbindung sowie ein betriebsbereites Smartphone während der gesamten Fahrt.

Das Angebot richtet sich vor allem an Gelegenheitsnutzer, die ohne Tarifkenntnisse unterwegs sein möchten. Ähnlich wie in Stuttgart entfällt die Auswahl eines konkreten Tickets. Stattdessen übernimmt die Anwendung die komplette Abwicklung im Hintergrund.

Eine Besonderheit ist die Integration von On-Demand-Verkehren, die ebenfalls in die Abrechnung einbezogen werden. Damit erweitert das System seinen Einsatzbereich über klassische Linienverkehre hinaus.