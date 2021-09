Bundestagswahl 2021: App scannt Wahlplakate, liefert Hintergrundinfos

„Face The Facts“ ist das Projekt mehrerer Studenten der CODE University Berlin und wird als quelloffene Anwendung ohne wirtschaftliche Interessen angeboten. Die initiale Version ist jetzt im App Store erhältlich und soll in den kommenden Tagen kontinuierlich um neue Funktionen erweitert werden.

„Face The Facts“ liefert dann in wenigen Sekunden Hintergrundinformationen zum Kandidaten wie etwa die letzten Abstimmungspositionen, Eckdaten zu Berufsstand, Lebenslauf und politischer Orientierung, sowie zu den politischen Schwerpunkten und Nebentätigkeiten.

Der kostenfreie Download „ Face The Facts “ wir hier Licht ins Dunkle bringen und tritt mit einer hervorragenden Mehrwertfunktion an: Beim Spaziergang durch den eigenen Stadtteil müsste die Applikation nur noch starten und das iPhone auf die Wahlplakate all jener Kandidaten richten, deren Wahl ihr euch zumindest vorstellen könnt.

Wer dieser Tage einen Fuß vor die Tür setzt, sieht mehr Wahlplakate als Verkehrsschilder. Vor allem in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, wo neben der Bundestagswahl auch die Wahlen zum Abgeordnetenhaus bzw. zum Landtag anstehen, buhlen so viele Gesichter um die eigene Stimme, dass es auch politisch interessierten Nutzern schwer fällt den Überblick zu behalten.

Insert

You are going to send email to