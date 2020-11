Für HomeBridge-Nutzer: iOS 14-Widget und Homemanager 3

Auch wer zuhause vorwiegend auf Smart-Home-Komponenten setzt die kompatibel mit Apples HomeKit-Standard sind, wird mitunter dennoch in eine Situation kommen, in der Drittanbieter-Geräte in das persönliche Heimsteuerungs-Setup eingebunden werden sollen, die sich ihrerseits nicht auf den Apple-Standar verstehen.

Das Homebridge Status Widget

Dies ist vor allem bei preisgünstigeren Smart-Home-Accessoires der Fall, deren Hersteller sich gegen die Extra-Vergütung entschieden haben, die Apple all jenen Anbietern in Rechnung stellt, die mit der HomeKit-Kompatibilität auf ihren Schachteln werben wollen.

Diese Geräte lassen sich über einen Umweg häufig dennoch mit Apples HomeKit-System verheiraten. Dieser Umweg nennt sich HomeBridge und hat sich in den vergangenen Jahren als zuverlässig bewährt.

HomeBridge ist eine Server-Lösung, die auf einem NAS oder einem aktiven Rechner im Heimnetz läuft und hier als Software-Bridge fungiert, die Drittanbieter-Geräte in HomeKit-Haushalte einbinden kann.

Kurz zusammengefasst: Ihr nutzt einen Ventilator von Xiaomi, der sich ab Werk nicht auf HomeKit versteht. Um diesen dennoch per Siri-Kommando oder aus dem iPhone-Kontrollzentrum zu steuern installiert ihr einen HomeBridge-Server (etwa auf eurem Synology-NAS). Dieser verbindet sich auf der einen Seite als Geräte-Bridge mit eurem HomeKit-Setup und auf der anderen Seite mit dem Ventilator.

Widget und Homemanager 3

Um die mit der eigenen HomeBridge verbundenen Geräte im Blick zu behalten könnt ihr euch folgende, recht neue Angebot anschauen: Zum einen bietet der Widget-Code Homebridge Status Widget für die kostenlose Scriptable-App einen Überblick auf den Gesundheitszustand eures HomeBridge-Servers.

Zum anderen bietet sich Ausgabe 3.0 des Homemanagers jetzt zum öffentlichen Beta-Test über Apples TestFlight-Umgebung an. Den Homemanager haben wir zuletzt zum Start von Version 2.0 hier vorgestellt.