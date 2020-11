Apples Shopping Event startet am Freitag: Diese Geräte sind im Angebot

Wenn es nicht die aktuellsten iPhone-Modelle sein sollen, dann dürfen wir euch empfehlen, mit dem Kauf neuer Apple-Produkte noch bis zum kommenden Wochenende zu warten.

Wie in den vergangenen Jahr wird Apple dann einen Black Friday-Nachlass auf ausgewählte Geräte gewähren, der unter der Überschrift „Apples Shopping Event“ zwischen dem 27. November und dem 30. November in Form von kostenlos beigelegten Geschenkkarten gewährt wird.

Zusatz-Geschenkkarten für ausgewählte Geräte

Diese betreffen in der iPhone-Kategorie allerdings nur das iPhone SE, das iPhone XR und das iPhone 11. Allen drei Geräten wird Apple eine 50-Euro-Geschenkkarte kostenfrei dazuzulegen. Für AirPods und AirPods Pro gibt es eine 25-Euro-Geschenkkarte. Eine 100-Euro-Geschenkkarte gibt es für den großen HomePod, eine 150-Euro-Geschenkkarte für den 21,5-Zoll iMac und das 16-Zoll MacBook Pro.

Laut Apple sind die im Rahmen des „Apples Shopping Events“ offerierten Geräte nicht kombinierbar mit dem Corporate Employee Purchase Program oder Angeboten für Bildungs- und Unternehmenskunden.

Auch General­überholte Produkte, Auslauf­modelle und Rücknahmen in geöffneter Verpackung, die ohne Mängel­gewähr verkauft wurden, sind von dem Angebot ausgeschlossen.

Das Apple Shopping Event 2019

Auch im letzten Jahr hatte Apple den Apple Online Store am Freitag kurz vom Netz genommen und war mit „fantastischem Angeboten“ zurückgekehrt, die weitgehend auf neu vorgestellte Geräte verzichtete. So konnten damals das zwar iPhone XR und das iPhone 8 aber nicht das iPhone 11 mit Zusatz-Guthaben geordert werden. Auch die neue Apple Watch, die AirPods Pro und das 16″ MacBook Pro mussten 2019 vergeblich gesucht werden.

Es ist davon auszugehen, dass Apples verlängerte Rückgabefristen – aktuell dürfen alle Neukäufe bis Anfang Januar zurückgegeben werden – auch für die im Rahmen des „Apple Shopping Event“ georderten Produkte gelten werden.



Apples Shopping Event – Diese Geräte sind dabei

*nur in Apple Stores, entsprechend Verfügbarkeit

**Powerbeats in Schwarz, Weiß, Rot; Solo3 in Schwarz, Roségold, Orangerot; Powerbeats Pro in Schwarz, Elfenbeinweiß, Marineblau, Lavarot, Cloud Pink, Eisblau, Sonnengelb; Studio3 in Mattschwarz, Nachtschwarz, Asphaltgrau, Weiß, Blau, Rot, Klassisch Rot-Schwarz, Solo Pro in Schwarz, Elfenbeinweiß, Grau