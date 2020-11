Paprika, Anker, EDEKA: Hardware, Apple-Guthaben und Rezept-App deutlich reduziert

Daran, dass wir uns in der Woche vor dem Black Friday befinden, erinnern die zahlreichen Newsletter, Angebots-Emails und Online-Aktionen, die aktuell die Werbetrommel für etliche Black-Friday, Cyber-Monday und Thanksgiving-Angebote rühren.

Anker reduziert Kabel, Akkus und Kopfhörer

Die entsprechende Liste des Zubehör-Schwergewichts Anker ist geradezu obligatorisch. Der für seine soliden Komponenten bekannte Hersteller pflegt ohnehin den Ruf, seine Accessoires so regelmäßig in Sonderangeboten anzubieten, dass man diese guten Gewissens nicht zum Normalpreis kaufen kann.

Am heutigen Montag tritt Anker mit mehreren iPhone-Ladekabel, Akku, Bluetooth-Kopfhörern und App-gesteuerten Überwachungskameras an:

Jahres-Aktion bei Rezeptverwaltung Paprika

Die Paprika-App für Mac, iPhone und iPad ist die beste uns bekannte Rezeptverwaltung und eine Ausnahme-App in ihrer Kategorie. Paprika erkennt viele Online-Rezepte automatisch und kann diese in Windeseile in die eigenen Datenbank übernehmen. Wir haben die App zuletzt hier vorgestellt und nutzen diese selbst regelmäßig.

Die App wird zum Einmalkauf angeboten, der einmal im Jahr günstiger zu haben ist. Dies ist nun wieder der Fall:

Paprika 3 für iOS und iPadOS ist 40% günstiger

Paprika 3 für macOS is 50% günstiger

Apple-Karten bei EDEKA mit 15% Bonusguthaben

Der Lebensmittel-Händler EDEKA bietet im Laufe der 48. Kalenderwoche pauschale 15 Prozent Bonusguthaben auf die Apple-Guthabenkarten in Höhe von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro an.

Die Aktion läuft von heute an bis zum 28. November. Der Bonus-Betrag wird nach dem Einlösen der Karten automatisch gutgeschrieben, Voraussetzung ist lediglich, dass die Karten bis spätestens 12. Dezember aktiviert werden.