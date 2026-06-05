Die für iPhone und iPad optimierte App Vodafone TV hat bereits im April die alte GigaTV-App des Anbieters abgelöst. Mit der jetzt verfügbaren Version liefert Vodafone noch ein paar Komfortfunktionen nach, darunter AirPlay-Unterstützung, und hat laut eigenen Aussagen auch die Leistung und Stabilität der App verbessert.

Mit der neusten App-Version können Nutzer von Vodafone TV die in der App gestarteten Videos per AirPlay an kompatible Fernseher oder Set-Top-Boxen übertragen. Zudem wurde die Möglichkeit integriert, in den Einstellungen der App eine persönliche Sendersortierung festzulegen. Nicht abonnierte Sender werden laut Vodafone fortan automatisch ausgeblendet.

Überarbeitete App ersetzt GigaTV

Grundsätzlich wurde die alte GigaTV-App nicht nur umbenannt, sondern laut Vodafone auch von Grund auf überarbeitet. Dazu gehören auch ein moderneres Design und eine übersichtlichere Benutzeroberfläche.

Die Anwendung bündelt verschiedene Funktionen für Fernsehempfang, Aufnahmen und den Abruf von Inhalten. Nutzer können auf das Live-TV-Angebot von Vodafone zugreifen, ob in HD- oder SD-Qualität, hängt von den jeweiligen Sendern ab. Zudem lassen sich darüber die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen und privaten Sender sowie verschiedene Video-on-Demand-Inhalte abrufen. Personalisierte Empfehlungen sollen Nutzern die Suche nach neuen Inhalten erleichtern. Diese basieren sowohl auf redaktioneller Auswahl als auch auf algorithmisch ermittelten Vorschlägen.

Eine Restart-Funktion ermöglicht es, bereits laufende Sendungen von Beginn an zu starten. Zudem lassen sich mit der App Aufnahmen programmieren und starten. Neben der AirPlay-Unterstützung lassen sich Inhalte mit der Vodafone-TV-App auch per Chromecast auf einen Fernseher zu streamen.

GigaTV-Tarif wird vorausgesetzt

TV-Kunden von Vodafone können die App auf bis zu drei Geräte registrieren und auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Voraussetzung für die Nutzung der Vodafone TV-App ist ein gebuchter GigaTV-Tarif.