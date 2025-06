Drei AirTag-Alternativen für jeweils 5 Euro pro Stück

Es gibt schon wieder drei relativ neue, mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatible AirTag-Alternativen auf dem Markt, für die man bei Amazon im Viererpack lediglich 5 Euro pro Stück bezahlt. Um den Sonderpreis zu erhalten, müsst ihr die Rabattgutscheine auf den Produktseiten aktivieren. Überprüft aber unbedingt den jeweils an der Kasse angezeigten Endbetrag – bei den Preissenkungen auf 19,99 Euro handelt es sich um zeitlich begrenzte Sonderaktionen.

Vom Leistungsumfang her dürften die drei AirTag-Alternativen weitgehend identisch sein. Alle drei Varianten werden mit austauschbaren Batterien vom Typ CR2032 betrieben und arbeiten auf Bluetooth-Basis.

Unterschiedliche Farben und Formen

Dementsprechend könnt ihr eine Kaufentscheidung vom Aussehen und von Faktoren wie den konkreten Einsatzmöglichkeiten abhängig machen. Zwei davon lassen sich nämlich direkt am Schlüsselbund befestigen, während der dritte – sieht man von der Farbe ab – vom Aussehen und den Abmessungen her mit Apples AirTags nahezu identisch ist.

Beginnen wir mit den runden, orangefarbenen Smart Air Tracker Tags. Diese sind wie die AirTags aufgebaut und vom Durchmesser nahezu identisch, lediglich einen halben Millimeter dicker. Eine Öse für den Schlüsselbund ist wie beim Original von Apple nicht vorhanden, dafür sind der Produktbeschreibung zufolge passende Silikonhüllen, Lanyards und Schlüsselringe im Lieferumfang enthalten.

Der Smart Air Tag Tracker kommt in einem nahezu quadratischen Gehäuse mit abgerundeten Ecken, in dem sich eine Öffnung für die mitgelieferten Schlüsselringe befindet. Das Viererpack besteht hier aus jeweils zwei weißen und zwei schwarzen „Wo ist?“-Trackern.

Die dritte Variante trägt den Namen we Tag Pro und kommt komplett in Schwarz gehalten in länglicher Form. Die Tracker sind ansonsten ebenfalls mit einer Öffnung für einen mitgelieferten Schlüsselring ausgestattet.