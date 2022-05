Für Abonnenten gratis: Netflix und Apple Arcade mit neuen Spiele-Apps

Der Video-Streaming-Dienst Netflix hat sein Angebot an kostenlosen Spielen für zahlende Premium-Abonnenten weiter ausgebaut und nach den drei Neuzugängen von Ende März nun den insgesamt 18. Titel über den App Store verfügbar gemacht.

Neu im Lineup ist das Rollenspiel „Relic Hunters: Rebels„, das wie alle Netflix-Spiele auf In-App-Käufe und Pay-to-Play-Strategien verzichtet. „Relic Hunters: Rebels“ bezeichnet sich selbst als Offline-Loot-Shooter mit RPG-Elementen, wiegt knapp 330 Megabyte und setzt iOS 15 zur Installation voraus.

Das Spiel des in Brasilien beheimateten Softwarestudios Rogue Snail präsentiert sich im eingebetteten Video und lässt euch frei wählen welchen der vier angebotenen Hunter ist spielen wollt: Den Meisterschützen Jimmy, den schelmischen Esel Ace, die Kriegerin Pinkyy oder den cooler Raff.

Um „Relic Hunters: Rebels“ spielen zu können, muss die Netflix-App mit laufendem Abo auf eurem gerät installiert sein. Ist kein Abo vorhanden, kann dieses direkt über die Spiele-Apps abgeschlossen werden, was dazu führt, dass die Netflix-Gebühren von Apple eingezogen werden und die monatlichen Kosten durch reduziertes Apple-Guthaben gesenkt werden können. Wie der Wechsel vonstatten geht, haben wir hier beschrieben:

Vier Mai-Neuzugänge bei Apple Arcade

Auch Apples Spiele-Abonnement, Apple Arcade, wird im kommenden Monat zwei neue Titel in den hauseigenen Katalog aufnehmen.

Am 6. Mai startet das Sidescrolling-Abenteuer Badland Party von HypeHype Inc. Am 20. Mai wird Warped Kart Racers von Electric Square erscheinen, ein Rennspiel mit Chrakteren der Zeichentrickserien „Family Guy“, „American Dad“ und „King of the Hill“.

Im Laufe des Monats sollen zudem zwei neue Spiele in der Apple-Arcade-Kategorie „Legendäre Spiele des App Store“ erscheinen: Das Dartspiel Pro Darts 2022+ und der Ziegensimulator Goat Simulator+.