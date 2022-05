Anker 633: Neuer MagSafe-Akku mit doppelter Kapazität

Der Zubehör-Anbieter Anker ist damit beschäftigt den Marktstart eines neuen MagSafe-Akkus vorzubereiten, der die bislang erhältlichen Modelle des Herstellers in Fragen der Kapazität direkt umrundet. So soll das neue Modell über eine Akku-Kapazität von 10.000 mAh verfügen und bringt damit doppelt so viel auf die Waage wie alle der bislang angebotenen Magnet-Akkus des Anbieters.

Neuer Akku, alter Name?

Der neue MagSafe-Akku irritiert jedoch mit seinem Namen. So stellt sich die 10.000 mAh-Powerbank als Anker 633 vor, was der Bezeichnung einer hierzulande bereits erhältlichen Schreibtisch-Ladebasis des Anbieters entspricht, in deren Lieferumfang ebenfalls ein MagSafe-Akku enthalten ist. Bei dem neuen Anker 633 handelt es sich ausschließlich um einen Akku. Dieser ist zudem mit einem Ständer ausgestattet, der das iPhone zum Videokonsum oder für FaceTime-Telefonate in die Horizontale bringen kann.

Mit Flip Stand, USB-C und USB-A

Anders als beim Anker 622 handelt es sich bei dem integrierten Ständer diesmal jedoch nicht um eine klappbare Textil-Auflage, der neue Anker 633 integriert stattdessen eine stabilen Standfuß.

Darüber hinaus besitzt der neue Anker 633 sowohl einen USB-A-Port als auch eine USB-C-Buchse. Der USB-C-Anschluss gestattet das kabelgebundene Schnellladen des iPhones und versteht sich auf den Power-Delivery-Standard, der USB-A-Port versorgt zusätzliche Geräte wie die AirPods mit Energie.

Vierter Akku mit MagSafe-Kompatibilität

Bislang ist der Anker 633 weder mit einem Verkaufspreis noch mit einem offiziellen Starttermin versehen. Sobald der Magnetakku den Zubehörmarkt jedoch erreicht hat, wird Anker insgesamt vier unterschiedliche MagSafe-Akkus für die jüngsten beiden iPhone-Generationen anbieten: