Netflix-Abonnenten bekommen 3 neue iOS-Spiele

Netflix-Abonnenten dürfen sich über drei neue Spiele freuen. Der Videodienst erweitert sein Angebot an Gaming-Apps damit auf insgesamt 16 Titel. Mit „Into The Dead 2: Unleashed“ nimmt das Unternehmen damit verbunden erstmals auch einen First-Person-Shooter in sein Angebot auf.

Netflix hat im vergangenen November damit begonnen, auch Spiele für iOS und Android anzubieten, die sich im Rahmen eines Abonnements des Videodienstes quasi als Bonus nutzen lassen. Während zu Beginn teils noch Verknüpfungen zu erfolgreichen Videoproduktionen eine Rolle gespielt haben, konzentriert sich das Angebot jetzt vorrangig auf den schlichten Unterhaltungswert.

Netflix This Is A True Story

Mit This Is A True Story bietet Netflix brandneu eine für iPhone und iPad optimierte Puzzlevariante an, in deren Verlauf der Spieler die handgemalten Landschaft erkunden und sich mit den Eigenheit der Natur arrangieren muss. Die zugrundeliegende Geschichte basiert Netflix zufolge auf tatsächlichen Ereignissen. Das Spiel selbst kombiniert Elemente aus den Kategorien Puzzle, Wimmelbild und Side-Scrolling-Adventure.

Netflix Shatter Remastered

Bei der Netflix-Neuheit Shatter Remastered handelt es sich um eine laut Netflix von den Genre-Klassikern inspirierte Brick-Breaking-Variante, die leicht zu erlernen in großer Zahl herausfordernde Spielstufen bietet.

Netflix Into The Dead 2: Unleashed

Während die beiden zuvor genanten Spiele bereits zum Download bereitstehen, bittet sich Netflix für den oben bereits erwähnten Titel „Into The Dead 2: Unleashed“ noch etwas zusätzliche Zeit aus. Der Zombie-Shooter versetzt seine Spieler in eine apokalyptische Welt, in der es einzig und allein ums Überleben geht. Dabei sind mithilfe stattlicher Waffenarsenale unterschiedliche Herausforderungen in Spielwelten wie Ölfeldern und Militärbasen zu meistern. Wer die Netflix-Serie „Narcos“ im Original gesehen hat, wird in dem im Spiel vorkommenden Charakter Mason vielleicht die Stimme neuseeländischen Schauspielers Matt Whelan wiedererkennen.