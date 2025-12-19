Für 8 Euro pro Monat: ChatGPT Go jetzt auch in Deutschland verfügbar

OpenAI hat das neue Einstiegs-Abo ChatGPT Go nun auch in Deutschland freigeschaltet. Nachdem der KI-Konzern im Sommer zunächst lediglich über den Test neuer Tarifstufen in Indien informiert hatte, wird das günstigere Einstiegsabo nun auch hierzulande konkret verfügbar.

Damit ergänzt OpenAI die bisherige Aufteilung aus Free, Plus und Pro um eine zusätzliche Stufe zwischen kostenloser Nutzung und dem Plus-Abo für 23 Euro pro Monat.

ChatGPT Go richtet sich an Nutzer, die regelmäßig mit dem Dienst arbeiten, aber keinen vollen Funktionsumfang benötigen. Der Preis liegt hierzulande bei acht Euro pro Monat. Abgerechnet wird monatlich, eine jährliche Vorauszahlung ist nicht vorgesehen. Kündigungen sind jederzeit möglich.

Mehr Funktionen als Free, klare Grenzen nach oben

Im Vergleich zur kostenlosen Nutzung bietet Go einen erweiterten Zugriff auf das aktuelle Basismodell GPT-5. Dazu kommen höhere Nutzungslimits für Bildgenerierung, Datei-Uploads und Datenanalysen. Auch Projekte, Aufgaben und eigene GPTs lassen sich mit dem Abo nutzen. OpenAI spricht zudem von einer längeren Erinnerung, wodurch Unterhaltungen über größere Textmengen hinweg konsistenter bleiben.

Gleichzeitig bleibt der Abstand zu Plus deutlich. Go schaltet weder erweiterte Deep-Research-Funktionen noch Agentenmodus, Sora-Videogenerierung oder den Codex-Agenten frei. Auch der Zugriff auf ältere Modelle wie GPT-4o ist nicht enthalten. Die Programmierschnittstelle zählt ebenfalls nicht zum Leistungsumfang und wird weiterhin separat abgerechnet.

Breite Länderfreigabe und schrittweise Aktivierung

ChatGPT Go ist laut OpenAI in einer großen Zahl von Ländern verfügbar, darunter Deutschland, Österreich und in zahlreichen weitere europäische Märkte. Die Freischaltung erfolgt schrittweise, sodass das Angebot nicht bei allen Nutzern sofort sichtbar ist. Wer Go noch nicht buchen kann, soll das Abo direkt in der ChatGPT-App zu einem späteren Zeitpunkt angeboten bekommen. Die Preise aktuell:

Free : 0 Euro pro Monat

: 0 Euro pro Monat Go : 8 Euro pro Monat

: 8 Euro pro Monat Plus : 23 Euro pro Monat

: 23 Euro pro Monat Pro: 229 Euro pro Monat

In der Gesamtstruktur positioniert OpenAI Go klar als preisbewusste Option für alltägliche Aufgaben. Während der Free-Tarif stark limitiert bleibt und Plus sich an anspruchsvollere Nutzer richtet, soll Go den Einstieg in leistungsfähigere KI-Funktionen erleichtern.