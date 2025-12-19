Erst in Indien, jetzt auch in Deutschland und Österreich
Für 8 Euro pro Monat: ChatGPT Go jetzt auch in Deutschland verfügbar
OpenAI hat das neue Einstiegs-Abo ChatGPT Go nun auch in Deutschland freigeschaltet. Nachdem der KI-Konzern im Sommer zunächst lediglich über den Test neuer Tarifstufen in Indien informiert hatte, wird das günstigere Einstiegsabo nun auch hierzulande konkret verfügbar.
Damit ergänzt OpenAI die bisherige Aufteilung aus Free, Plus und Pro um eine zusätzliche Stufe zwischen kostenloser Nutzung und dem Plus-Abo für 23 Euro pro Monat.
ChatGPT Go richtet sich an Nutzer, die regelmäßig mit dem Dienst arbeiten, aber keinen vollen Funktionsumfang benötigen. Der Preis liegt hierzulande bei acht Euro pro Monat. Abgerechnet wird monatlich, eine jährliche Vorauszahlung ist nicht vorgesehen. Kündigungen sind jederzeit möglich.
Mehr Funktionen als Free, klare Grenzen nach oben
Im Vergleich zur kostenlosen Nutzung bietet Go einen erweiterten Zugriff auf das aktuelle Basismodell GPT-5. Dazu kommen höhere Nutzungslimits für Bildgenerierung, Datei-Uploads und Datenanalysen. Auch Projekte, Aufgaben und eigene GPTs lassen sich mit dem Abo nutzen. OpenAI spricht zudem von einer längeren Erinnerung, wodurch Unterhaltungen über größere Textmengen hinweg konsistenter bleiben.
Gleichzeitig bleibt der Abstand zu Plus deutlich. Go schaltet weder erweiterte Deep-Research-Funktionen noch Agentenmodus, Sora-Videogenerierung oder den Codex-Agenten frei. Auch der Zugriff auf ältere Modelle wie GPT-4o ist nicht enthalten. Die Programmierschnittstelle zählt ebenfalls nicht zum Leistungsumfang und wird weiterhin separat abgerechnet.
Breite Länderfreigabe und schrittweise Aktivierung
ChatGPT Go ist laut OpenAI in einer großen Zahl von Ländern verfügbar, darunter Deutschland, Österreich und in zahlreichen weitere europäische Märkte. Die Freischaltung erfolgt schrittweise, sodass das Angebot nicht bei allen Nutzern sofort sichtbar ist. Wer Go noch nicht buchen kann, soll das Abo direkt in der ChatGPT-App zu einem späteren Zeitpunkt angeboten bekommen. Die Preise aktuell:
- Free: 0 Euro pro Monat
- Go: 8 Euro pro Monat
- Plus: 23 Euro pro Monat
- Pro: 229 Euro pro Monat
In der Gesamtstruktur positioniert OpenAI Go klar als preisbewusste Option für alltägliche Aufgaben. Während der Free-Tarif stark limitiert bleibt und Plus sich an anspruchsvollere Nutzer richtet, soll Go den Einstieg in leistungsfähigere KI-Funktionen erleichtern.
Die api zählt nirgendwo dabei!
Im Artikel fehlt die Info, dass es zwei unterschiedliche „Free“ Stufen gibt. Eine eingeloggt und eine ausgeloggt. Ausgeloggt bekommt man nur ChatGPT 4.0 mit einem Datenstand von Oktober 2023. Eingeloggt bekommt man ChatGPT 5.2 mit einem Wissenstand von ca. November 2025.
Sowie mehr bilderstellung, Dokumentenerstellung und ich glaube Dokument Analyse
Für jeden Mist bezahlen. Wenn ich alles nehme, was ich vielleicht gerne hätte, würde ich monatlich bestimmt 100-200€ zusätzlich ausgeben müssen. Kein Wunder, dass die Leute nicht mehr mit ihrem Geld auskommen
+1
Sowas aber auch, obwohl doch die Ressourcen für die Hardware und Energie am Baum wachsen und für OpenAI kostenlos sind.
Unternehmen sind keine Sozialdienststellen.
Einfach woanders sparen, z.B. Rauchen aufhören. Da kommt schnell was zusammen.
Außerdem: wer sagt, dass du das alles wirklich brauchst, was du glaubst zu brauchen?
+1
Sehe ich genauso. Gerade beim aktuellen Hype. Ich probiere viele Dienste aus um dann festzustellen, dass man am Ende nur eine Handvoll benötigt um wirklich eine Produktivitätssteigerung/Arbeitserleichterung zu bekommen. Die wiederum sind mir dann auch die ca. 50 Eur. wert ;-)
Das ist ja das Problem am nicht vorhandenen Geschäftsmodell von Open AI. Grundsätzlich sind die Pro User „enttäuscht“, weil die LLM aus fachlich wenig spezialisierten Texten aus dem Internet gelernt haben. Aber für den privaten Gebrauch nutzlos, weil man da weder effizient und produktionssteigernd sein muss. Open AI hatte das ja erkannt und hat haufenweise Texte geklaut und Sperren umgangen, um an Texte zu kommen, die eine gewisse Qualität haben, um Pro User zu gewinnen. Aber das ist halt nicht nachhaltig, weil weder gesetzeskonform noch lassen sich Anbieter das lange bieten.
Via Browser bei mir: „ChatGPT Go EUR €4/Monat – Die Abrechnung beginnt am 23. Dezember 2025“
Bei mir steht 8 Euro via Safari auf dem iPhone. 4 Euro wäre schon toll.
4 Dollar steht bei mir im Browser.
Ist dein Account in einem anderen Land?
Nein. Kann es auch nicht buchen da ich aktuell noch die Jahresmitgliedschaft zahle und die läuft über Apple.
Jan erst Storno dann neu buchen
Bei mir auch 4€ über Browser, dafür nehme ich es mit
Hab per VPN auf Indien gestellt, da hat’s nicht funktioniert, dann Argentinien, da stand $6, ging dann aber auch nicht, wieder auf Deutschland , da standen dann auch $6 plus 19% Vat ($1,14). Ging durch, waren 6,10€, steht auch so in der Buchungsbestätigung.
Proof: https://hash.cloud/proofGPT1
Bei mir steht auch 4 Dollar, aber „es gab ein Problem bei der Änderung Deines Abonnements „
Sie schörcheln unsere Datdn ab, trainieren ihre Software damit, und ich soll dafür auch noch Geld zahlen? Was für eine kranke Bande ist das denn.
Du kannst doch entscheiden ob du das möchtest. Lässt sich konfigurieren ob die Daten für das Training verwendet werden darf.