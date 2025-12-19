Wuben X4 Mini: iPhone lädt die Lampe, nicht umgekehrt

Viele Leser hatten sich nach unserem Artikel zur Wuben X4 Mini gefragt, ob sich die Taschenlampe unterwegs auch als Notfall-Powerbank für das iPhone nutzen lässt. Der Gedanke liegt nahe, da die X4 über USB-C geladen wird und einen wechselbaren 18650 Akku nutzt. In der Praxis funktioniert das jedoch anders als erwartet.

Die rote LED zeigt den Ladevorgang an: Das iPhone lädt die Lampe

iPhone lädt die Lampe, nicht umgekehrt

Wird die Wuben X4 Mini per USB-C-Kabel mit einem iPhone verbunden, übernimmt das Smartphone die Rolle der Stromquelle. Das iPhone lädt in diesem Fall die Taschenlampe, statt selbst Energie aus dem Akku der X4 zu beziehen. Eine Powerbank-Funktion ist nicht vorgesehen und lässt sich auch nicht per Einstellung aktivieren. Technisch ist die X4 klar als Verbraucher ausgelegt. Der USB-C-Anschluss dient ausschließlich dem Laden des internen Akkus.

Damit unterscheidet sich die X4 von einigen Outdoor Lampen, die explizit eine bidirektionale Ladefunktion bieten. Wer gehofft hatte, die Taschenlampe im Rucksack als kleine Energiereserve fürs Smartphone nutzen zu können, muss diesen Punkt daher einkalkulieren. Für den eigentlichen Einsatzzweck als robuste und vielseitige Lichtquelle ändert das jedoch nichts.

Weihnachtsaktion senkt Preise deutlich

Parallel zu diesen Rückfragen läuft beim Hersteller aktuell eine zeitlich begrenzte Weihnachtsaktion. Mehrere Modelle werden deutlich günstiger angeboten. Die Wuben X4 Mini ist derzeit für rund 47 Euro erhältlich statt der noch zur Vorstellung verlangten 59 Euro. Die kleinere G5 liegt weiterhin bei 23,99 Euro, was gegenüber dem früheren Preis von 29,99 Euro ebenfalls eine spürbare Reduzierung darstellt.

Auch weitere Modelle sind im Preis gesenkt. Die Wuben X3 wird aktuell für etwa 45 Euro angeboten statt zuvor 65 Euro. Die größere L50 ist ebenfalls deutlich reduziert und richtet sich stärker an klassische Taschenlampen-Nutzer, die weniger Wert auf Zusatzfunktionen wie RGB Licht oder Magnetbefestigung legen.

Wer ohnehin mit dem Gedanken gespielt hat, eine der zuletzt von uns getesteten Wuben Lampen auszuprobieren oder zu verschenken, findet derzeit bessere Einstiegspreise vor. Die technische Einordnung aus unserem ersten Artikel zur X4 Mini bleibt dabei unverändert gültig.