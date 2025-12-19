iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 062 Artikel

Aktuell deutlich günstiger zu haben

Wuben X4 Mini: iPhone lädt die Lampe, nicht umgekehrt
6 Kommentare 6

Viele Leser hatten sich nach unserem Artikel zur Wuben X4 Mini gefragt, ob sich die Taschenlampe unterwegs auch als Notfall-Powerbank für das iPhone nutzen lässt. Der Gedanke liegt nahe, da die X4 über USB-C geladen wird und einen wechselbaren 18650 Akku nutzt. In der Praxis funktioniert das jedoch anders als erwartet.

Wuben Iphone

Die rote LED zeigt den Ladevorgang an: Das iPhone lädt die Lampe

iPhone lädt die Lampe, nicht umgekehrt

Wird die Wuben X4 Mini per USB-C-Kabel mit einem iPhone verbunden, übernimmt das Smartphone die Rolle der Stromquelle. Das iPhone lädt in diesem Fall die Taschenlampe, statt selbst Energie aus dem Akku der X4 zu beziehen. Eine Powerbank-Funktion ist nicht vorgesehen und lässt sich auch nicht per Einstellung aktivieren. Technisch ist die X4 klar als Verbraucher ausgelegt. Der USB-C-Anschluss dient ausschließlich dem Laden des internen Akkus.

Damit unterscheidet sich die X4 von einigen Outdoor Lampen, die explizit eine bidirektionale Ladefunktion bieten. Wer gehofft hatte, die Taschenlampe im Rucksack als kleine Energiereserve fürs Smartphone nutzen zu können, muss diesen Punkt daher einkalkulieren. Für den eigentlichen Einsatzzweck als robuste und vielseitige Lichtquelle ändert das jedoch nichts.

Weihnachtsaktion senkt Preise deutlich

Parallel zu diesen Rückfragen läuft beim Hersteller aktuell eine zeitlich begrenzte Weihnachtsaktion. Mehrere Modelle werden deutlich günstiger angeboten. Die Wuben X4 Mini ist derzeit für rund 47 Euro erhältlich statt der noch zur Vorstellung verlangten 59 Euro. Die kleinere G5 liegt weiterhin bei 23,99 Euro, was gegenüber dem früheren Preis von 29,99 Euro ebenfalls eine spürbare Reduzierung darstellt.

Laufzeiten

Auch weitere Modelle sind im Preis gesenkt. Die Wuben X3 wird aktuell für etwa 45 Euro angeboten statt zuvor 65 Euro. Die größere L50 ist ebenfalls deutlich reduziert und richtet sich stärker an klassische Taschenlampen-Nutzer, die weniger Wert auf Zusatzfunktionen wie RGB Licht oder Magnetbefestigung legen.

Wer ohnehin mit dem Gedanken gespielt hat, eine der zuletzt von uns getesteten Wuben Lampen auszuprobieren oder zu verschenken, findet derzeit bessere Einstiegspreise vor. Die technische Einordnung aus unserem ersten Artikel zur X4 Mini bleibt dabei unverändert gültig.

Produkthinweis
WUBEN G5 LED Taschenlampe Aufladbar - RGB Mini Schlüsselanhänger 400 Lumen, EDC Multifunktional Magnetische USB, 6... 23,99 EUR 29,99 EUR
Produkthinweis
WUBEN X4 Mini LED Taschenlampe mit RGB Licht, Klein Taschenlampe Aufladbar 1500 Lumens, EDC Taktische Taschenlampe IP68... 47,99 EUR
Produkthinweis
WUBEN X3 Aufladbar Mini Taschenlampen mit Ladestation und Magnet, Taschenlampe mit um 180 Grad drehbarem Kopf, IP65... 45,99 EUR 64,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
19. Dez. 2025 um 17:18 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    6 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Die L50 verrichtet bei mir seit Jahren einen guten Dienst; die Marke bietet definitiv eine super Qualität…

    Antworten Melden

  • Die Fenix Taschenlampen mit den neuen 6000 mA Akkus unterstützen bidirektionales laden (also eigentlich nur der Akku, der einen zusätzlichen USB c Anschluss hat) ein Beispiel wäre die Fenix TK17 oder TK21r.

    Antworten Melden

  • Loopgear Sk05 Pro kann das in beide Richtungen und noch einiges mehr. Mit zweimal 18650 passt auch noch ein bisschen mehr rein.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz