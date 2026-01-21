Für Gas und Holzkohle: Weber erweitert vernetztes Grillangebot

Weber stellt für 2026 eine überarbeitete Grillgeneration vor, die Gas und Holzkohle stärker mit digitaler Steuerung verbindet. Zentrales Element ist die Weiterentwicklung der hauseigenen Connect Plattform, über die Grills, Temperaturfühler und Zubehör miteinander kommunizieren.



Unterstützt werden sowohl WLAN als auch Bluetooth, wodurch Messdaten an die zugehörige App übertragen werden. Nutzer können dort Garvorgänge starten, Temperaturen überwachen und Hinweise zum Wenden oder Servieren erhalten. Die Technik ist nicht auf neue Geräte beschränkt, sondern lässt sich teilweise auch mit vorhandenen Grills anderer Hersteller nutzen.

Neben aktualisierten Gasgrills der Serien Genesis und Spirit rückt Weber die Holzkohle stärker in den Fokus. Mit dem Performer Smart Charcoal Grill wird ein klassisches Modell um digitale Funktionen ergänzt. Ein elektronischer Regler steuert den Luftzufluss und hält die Zieltemperatur stabil. Für längere Garzeiten oder langsames Garen über Nacht soll dies die Anzahl der manuellen Eingriffe reduzieren, während grundlegende Eigenschaften wie der emaillierte Kessel und die Ascheentsorgung erhalten bleiben.

Smarte Fühler und modulare Ergänzungen

Ergänzend zu den Grills bringt Weber neue kabellose Temperaturfühler auf den Markt. Diese messen die Kerntemperatur des Grillguts und übertragen die Daten drahtlos an eine Lade und Empfangseinheit. Diese wiederum kommuniziert mit der App oder einem optionalen Anzeigemodul mit Display. Das System ist so ausgelegt, dass mehrere Fühler gleichzeitig genutzt werden können, auch unabhängig von einem Weber Grill.

Für klassische Kugelgrills ohne integrierte Elektronik bietet Weber einen sogenannten Smart Ring an. Dieser wird zwischen Kessel und Deckel eingesetzt und erweitert bestehende Grills um Sensorik und Temperaturregelung. Damit sollen auch ältere Modelle in das vernetzte System eingebunden werden können. Ergänzt wird das Programm durch neues Zubehör für Vorbereitung, Reinigung und Organisation am Grill, das auf modulare Halterungen setzt und ohne Elektronik auskommt.

Die neuen Produkte sollen schrittweise ab dem Frühjahr 2026 verfügbar sein. Preise variieren je nach Ausstattung und Modell und liegen bei den smarten Grills im oberen dreistelligen Dollarbereich.