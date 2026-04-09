Freie FoodShiner-App: Jetzt mit Essensplanung und Rezeptverwaltung

Die spendenfinanzierte App FoodShiner, vor sechs Jahren als Geheimtipp vorgestellt, hat sich in den vergangenen Jahren von einem einfachen Vorratshelfer zu einer umfangreichen Anwendung für Lebensmittelverwaltung entwickelt. Bereits mit Version 3.0 wurde die Rezeptfunktion eingeführt und mit den vorhandenen Beständen verknüpft.

Das aktuelle Update auf Version 3.2 erweitert diesen Ansatz nun deutlich und ergänzt erstmals einen integrierten Essensplaner.

Essensplanung greift stärker auf Vorräte zu

Mit dem neuen Essensplaner baut FoodShiner seine Rolle als Organisationswerkzeug für größere Küchen weiter aus. Nutzer können ihre vorhandenen Lebensmittel direkt in die Planung einbeziehen und so gezielter entscheiden, welche Gerichte sich mit bestehenden Vorräten umsetzen lassen. Ergänzend dazu wurde die SmartList-Funktion erweitert. Sie erlaubt jetzt eine gezielte Suche nach bald ablaufenden Produkten, was die Planung weiter unterstützt.

Auch die Erfassung von Lebensmitteln wurde angepasst. Der Barcode-Scanner arbeitet nun restriktiver und erkennt Codes nur noch innerhalb eines definierten Bereichs. Dadurch sollen Fehleingaben reduziert werden. Zudem zeigt die App beim Verbrauch eines Produkts jetzt den zugehörigen Lagerort an, was insbesondere bei mehreren Aufbewahrungsorten hilfreich ist.

Mehr Komfort bei Rezepten und Datenimport

Ein Schwerpunkt des Updates liegt auf der Weiterentwicklung der Rezeptverwaltung. Rezepte lassen sich nun strukturierter erfassen, da einzelne Schritte in Abschnitte unterteilt werden können. Das erleichtert die Abbildung komplexerer Zubereitungen. Ein neuer Batch-Modus beschleunigt das Einfügen und Bearbeiten mehrerer Schritte.

Darüber hinaus unterstützt FoodShiner jetzt den Import bestehender Rezepte aus anderen Anwendungen wie Paprika oder Mela. Auch der Import von CSV-Dateien wurde integriert, wodurch sich größere Datenbestände einfacher übernehmen lassen. Produkte können zudem in unterschiedlichen Packungsgrößen hinterlegt werden, was die Bestandsverwaltung flexibler macht.

Neben den neuen Funktionen wurden mehrere Fehler korrigiert. Dazu zählt unter anderem eine fehlerhafte Anzeige von Ablaufbenachrichtigungen für bereits verbrauchte Produkte sowie Probleme beim Löschen von Rezeptbüchern bei aktiver iCloud-Synchronisation.