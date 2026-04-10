Pages, Numbers und Keynote: Apples baut Premiumfunktionen aus

Apple hat Pages, Numbers und Keynote auf Version 15.2 aktualisiert und liefert damit weitere Funktionen für sein noch junges Creator-Studio-Angebot nach. Bereits zum Start hatte Apple die klassischen iWork-Apps von den neuen Varianten getrennt und zusätzliche Inhalte an ein Abonnement geknüpft.

Die aktuellen Updates kündigen nun explizit neue Inhalte für zahlenden Abonnenten an.

Im Mittelpunkt stehen erneut erweiterte Vorlagen sowie ein sogenannter Content Hub. Dort lassen sich kuratierte Bilder, Grafiken und Illustrationen direkt in Dokumente, Tabellen oder Präsentationen einfügen. Ergänzend können Inhalte automatisch angepasst werden. Dazu zählen Funktionen wie ein intelligenter Zuschnitt oder eine nachträgliche Erhöhung der Bildauflösung.

Auch die Erstellung eigener Grafiken wird stärker integriert. Nutzer können Elemente direkt innerhalb der Apps erzeugen und bearbeiten. Teilweise kommen dabei KI-gestützte Stilvorschläge zum Einsatz, die vorhandene Inhalte optisch anpassen. Diese Funktionen stehen weiterhin nur im Rahmen des kostenpflichtigen Angebots zur Verfügung.

Zusammenarbeit und Bedienung im Fokus

Neben den exklusiven Inhalten erweitert Apple auch grundlegende Funktionen. So lassen sich über iCloud nun gemeinsam genutzte Dateien mit einer Größe von bis zu 4 Gigabyte bearbeiten. Dies betrifft alle drei Anwendungen und soll vor allem bei umfangreicheren Projekten helfen.

In Numbers bleibt das bereits eingeführte automatische Ausfüllen zentral. Die Funktion erkennt Muster in Tabellen und schlägt passende Werte oder Formeln vor. In Keynote baut Apple die automatische Erstellung von Präsentationen weiter aus. Texte können in erste Folienentwürfe umgewandelt werden. Zusätzlich lassen sich Moderationsnotizen generieren und Layouts anpassen.

Auf dem iPad profitieren die Apps zudem von einer erweiterten Menüleiste, die schnelleren Zugriff auf Funktionen ermöglicht. Das Update zeigt, dass Apple die Trennung zwischen kostenlos nutzbaren Basisfunktionen und erweiterten Abo-Inhalten konsequent weiterführt und die neuen Werkzeuge schrittweise ausbaut.