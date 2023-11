Mela, Paprika & Crouton: Drei Rezept-Verwaltungen für iPhone und Mac

Immer einmal im Jahr bietet sich die Rezeptverwaltung Paprika, die nach wie vor auf den klassischen Einmalkauf und eine Bezahlung vor dem Download setzt, mit 50 Prozent Rabatt an. Heute ist es wieder soweit, was wir zum Anlass nehmen wollen, nicht nur auf Paprika, sondern auch auf die beiden wichtigsten Wettbewerber zu blicken.

Paprika

Paprika existiert zum einen in einer Variante für iPhone, iPad und Apple Watch, zum anderen bietet der Hersteller eine zusätzliche Mac-Applikation an. Entwicklungstechnisch tritt Paprika seit einiger Zeit auf der Stelle, bietet dafür aber einen zuverlässigen Funktionsumfang, der so gut wie keine Wünsche mehr offen lässt.

Paprika nutzt zur Synchronisation der gesicherten Rezepte die eigenen Server, versteht sich auch auf die Verwaltung von Kategorien und das Umrechnen von Mengenangaben, bietet eine Koch-Ansicht, in der sich bereits verarbeitete Zutaten abhaken lassen, und kann Rezepte nach Linkeingabe aus dem Internet importieren. Ein guter und solider Download. Die iPhone-App kostet heute 2,99 Euro, die Mac-Anwendung wird für 17,99 Euro angeboten.

Mela

Mela ist eine moderne Neuinterpretation klassischer Rezeptsammlungen und bietet neben dem Universal-Download für iPhone und iPad ebenfalls eine Desktop-Anwendung für den Mac an.

Die Downloads stehen kostenfrei zur Verfügung, in beiden Apps wird jedoch ein einmaliger In-App-Kauf für Mela+ fällig, wenn die Einschränkungen der Basisversion aufgehoben werden sollen. Mela+ kostet auf dem Mac 9,99 Euro, auf dem iPhone werden 5,99 Euro fällig.

Mela synchronisiert ihre Inhalte über Apples iCloud, kann Rezepte vollautomatisiert importieren und nicht nur aus dem Netz laden, sondern auch mit der iPhone-Kamera einscannen.

Crouton

Der Kochbegleiter Crouton ist eine umfangreiche Universal-Anwendung für alle Apple-Plattformen und verlangt 7,99 Euro, um das Rezept-Limit der kostenfreien Basisversion aufzuheben.

Optional steht eine zusätzliche ‚Entdecken‘-Funktion zur Verfügung, die für zwölf Euro pro Jahr den Zugriff auf Rezepte-Sammlungen Dritter, den KI-Import von Rezepten und das Freigeben von Links ermöglicht.