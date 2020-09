Geheimtipp: FoodShiner-App behält den Kühlschrank und Vorrat im Blick

In Zeiten, in denen die Lebensmitteleinkäufe seltener, dafür aber durch die Bank weg umfangreicher geworden sind, fällt es hin und wieder schwer den Überblick auf die Inhalte von Kühlschrank und Tiefkühltruhe zu behalten.

Was läuft wann ab? Wie viel Portionen von dem im letzten Monat eingefrorenen Eintopf sind noch vorhanden? Gibt es für den Notfall noch gefrorene Butter im Tiefkühlfach? Ist die überhaupt noch gut? Und: Steht in der Speisekammer eigentlich noch ausreichend H-Milch für alle Fälle?

Um Fragen wie diese zu beantworten bietet sich seit Anfang Mai die kostenfreie, für iPad und iPhone verfügbare Applikation FoodShiner des ifun.de-Lesers Idriss M’Rabti im App Store an.

Schnelles Einscannen per Strichcode

Die einfache Mobil-Anwendung zur Verwaltung des persönlichen Lebensmittelvorrates gestattet das Anlegen von Orten in denen sich anschließend alle vorhandenen Vorräte einpflegen lassen. Dies kann sowohl per manueller Eingabe geschehen, als auch über das Einscannen des Strichcodes-Label auf den Produktverpackungen. Hier pflegt die FoodShiner-Anwendung eine von der Community verwaltete Datenbank, die ihr um eigene Einträge erweitern und so weiter vervollständigen könnt (und solltet).

Ist der Kühlschrank-Inhalt eingegeben, habt ihr einen schnellen Sofortüberblick auf alle Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum demnächst abläuft und könnt euren Verbrauch bzw. die Wochenplanung entsprechend anpassen.

Wie Idriss gegenüber ifun.de angibt, soll das Hobby-Projekt auch langfristig nicht in ein kostenpflichtiges Angebot überführt werden, könnte jedoch eine optionale Spendenoption erhalten – diese wiederum soll nicht an die Bereitstellung neuer Funktionen geknüpft sein.

FoodShiner ist schon jetzt voll funktionsfähig, selbst die Möglichkeit ausgewählte Personen zur eigenen Kühlschrank-Verwaltung einzuladen ist über CloudKit Sharing implementiert. Dazu gibt es eine iCloud-Abgleich, Backups und Benachrichtigungen vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatum.

Ihr solltet FoodShiner herunterladen und ausprobieren.