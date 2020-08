freenet FLEX: Neuer App-Tarif auf Monatsbasis

Mit freenet FLEX startet ein weiterer App-basierter Mobilfunktarif in Deutschland. Nutzer haben die Möglichkeit, zwischen drei monatlich künd- und wechselbaren Mobilfunktarifen zu wählen, die komplette Administration erfolgt über die begleitende App.

Der Einstiegspreis liegt beim Tarif „freenet FLEX 5 GB“ bei 10 Euro im Monat. Größere Datenpakete sind mit 10 GB für 15 Euro im Monat und mit 15 GB zum Monatspreis von 18 Euro erhältlich. Flatrates für Telefonie und SMS sind im Preis inbegriffen.

freenet FLEX bietet LTE im D-Netz mit einer maximalen Bandbreite von 21,6 Mbit/s in der kleinsten und bis zu 50 Mbit/s in den größeren Tarifstufen. Das Datenvolumen kann im Rahmen der EU-Regelungen auf Basis einer „Fair Use Policy“ auch im Ausland genutzt werden.

Wie bereits bei freenet FUNK oder fraenk läuft auch bei freenet FLEX die Bezahlung ausschließlich über PayPal. Der Kundenservice für den Vertrag wird über WhatsApp abgewickelt