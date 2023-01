Foto-Tipp: 48-Megapixel-Aufnahmen mit ProCamera

An dieser Stelle sei angemerkt, dass hier nicht überall der Leitspruch „viel hilft viel“ gilt. Teils steht die zusätzliche Dateigröße in keinem Verhältnis zu einer – wenn überhaupt sichtbaren – Verbesserung der Aufnahmequalität. Yves berichtet allerdings, dass besonders bei guten Lichtverhältnissen ein deutlicher Unterschied sichtbar ist.

Die altbekannte Kamera-App ProCamera ermöglicht den Wechsel auf die volle Auflösung mit 48 Megapixeln durch einen einfachen Fingertipp in der Kameraoberfläche. Über die erweiterten Aufnahmeeinstellungen kann man damit verbunden festlegen, in welchem Format man die Aufnahme gerne speichern möchte.

