Zeitschriften-Flatrate Readly wechselt den Besitzer

Die Zeitschriften-Flatrate Readly kostet zwar mittlerweile 12 Euro im Monat, ist aber wenn man regelmäßig liest mit einer Auswahl von mittlerweile mehr als 6.000 Magazinen und Zeitungen und guten Nutzungsbedingungen – man kann mit insgesamt fünf Profilen auf bis zu fünf Geräten lesen – immer noch ein attraktives Angebot. Ganz besonders dann, wenn man damit verbunden dann auch noch eines oder gar mehrere Print-Abos ersetzen kann.

Für Unruhe hat die Meldung gesorgt, dass die Mediengruppe Bonnier das hinter Readly stehende Unternehmen kaufen und das internationale Geschäft von Readly an den in Frankreich ansäßigen Anbieter von Online-Magazinen Cafeyn übertragen will. Allem voran hatte hier das Bundeskartellamt Bedenken angemeldet, diese nun jedoch zurückgezogen und den Weg für den Unternehmenstransfer freigemacht.

Das Kartellamt wertet insbesondere die Tatsache, dass Cafeyn in Deutschland nicht auf dem Markt ist, als positive Voraussetzung für die Übernahme. Auch sehen die Wettbewerbshüter aktuell keine weitere direkte Konkurrenz für Readly auf dem deutschen Markt, die von dem Firmentransfer betroffen ist. Apple habe mit „Apple News+“ zwar ein vergleichbares „All you can read“-Angebot am Start, dies jedoch nur außerhalb Deutschlands.

Wo bleibt Apple News+?

Mit Blick auf Apple News+ sind die aktuellen Umstrukturierungen hierzulande allerdings doppelt interessant. Konnte man bislang noch über eine mögliche Übernahme oder Kooperation mit Readly durch Apple spekulieren, scheint dieses Szenario nun gegessen und ein Marktstart des Apple-Angebots noch weiter in die Ferne gerückt.

In den USA hat Apple einst das Basis-Portfolio von Apple News+ durch den Aufkauf des zuvor unabhängigen Angebots Texture geschaffen, und konnte so direkt mit einem stattlichen Portfolio starten.

Die Verhandlungen zwischen Apple und deutschen Anbietern werden wohl aber auch weiterhin laufen. Insbesondere mit Blick auf die Ausweitung der Abo-Angebote und die Markteinführung der hauseigenen Apple-One-Pakete dürfte Apple ein gesteigertes Interesse daran haben, auch Angebote wie Apple News+ auf den internationalen Markt zu bringen.