iPhone 14 Pro Kameravergleich: ProRaw-Aufnahmen mit 12 und 48 MP

Ich habe hier mal Vergleichsbilder gepostet. Dabei habe ich die 12MP hochskaliert auf 48MP (Irfanview, Lanczos) und daneben die 48MP ProRaw in Lightroom geöffnet (mit Apple ProRaw Profil). Der Unterschied ist deutlich und ich war ehrlich gesagt erstaunt, welche Details da bei dem Binned-Sensor zu Tage kommen. Schaut man bei gsmarena in die Reviews findet man viele Android Modelle mit 50MP, 64MP und 108MP Sensoren, aber nur wenige liefern wirklich mehr Details.

