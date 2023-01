Spam-Warnungen: Falsche SMS von Paketdiensten und Verwandten

Vergleichbare Nachrichten, die nicht nur DHL, sondern auch andere Paketdienste als Absender vorgeben, machen schon seit Jahren die Runde. Erst vergangene Woche hat die Verbraucherzentrale wieder vor dergleichen gewarnt . Ähnlich populär sind momentan Nachrichten, mit deren Hilfe Menschen über WhatsApp oder per SMS um Geld betrogen werden sollen, indem zunächst ein angeblicher Rufnummernwechsel kommuniziert wird, der später in Geldforderungen übergeht.

Egal ob per E-Mail oder per SMS. In der Regel geht es hier stets um die alte Masche, mit gefälschten Zahlungsaufforderungen an persönliche Informationen zu gelangen oder direkt zu kassieren.

