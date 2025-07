„Photo Cleaner“: App-Geheimtipp schaufelt Speicherplatz frei

Die Entwickler der kostenpflichtigen Refocus-App, einer Anwendung zur Begrenzung der Bildschirmzeit, bieten mit Photo Cleaner eine gänzlich kostenfreie Anwendung im App Store an. Diese richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die ihre iPhone-Fotosammlung aufräumen und Speicherplatz freigeben möchten.

Photo Cleaner lässt sich kostenlos nutzen und verzichtet auf In-App-Käufe, lediglich ein Werbehinweis auf die Refocus-App ist vorhanden.

Bringt Ordnung in die Mediathek

Photo Cleaner analysiert die Fotomediathek des iPhones nach dem ersten Start lokal und gruppiert dabei ähnliche oder doppelte Aufnahmen. Anwender können gezielt nach identischen Bildern, Serienfotos, Screenshots oder besonders großen Dateien suchen und diese anschließend löschen. Dabei verbleiben entfernte Inhalte zunächst für 30 Tage im Ordner „Zuletzt gelöscht“, was versehentliche Löschungen rückgängig machen kann.

Darüber hinaus bietet die App eine Texterkennung innerhalb von Fotos und Videos. So lassen sich etwa Bildschirmfotos von Präsentationen oder Mitschriften leichter auffinden und gezielt löschen. Die Auswahl der gewünschten Kategorien erfolgt direkt in der App. Einmal gestartet, schlägt die Anwendung passende Aufnahmen zur Prüfung vor, ohne dass die Inhalte dafür an externe Server übertragen werden.

Keine Registrierung, kein Abo

Die App funktioniert vollständig auf dem Gerät. Es ist weder eine Anmeldung noch eine Internetverbindung erforderlich. Laut Anbieter verlassen keine Daten das iPhone. Damit richtet sich „Photo Cleaner“ vor allem an Nutzerinnen und Nutzer, die ohne großen Aufwand Speicherplatz freigeben wollen, etwa vor einem Systemupdate oder vor dem Aufzeichnen neuer Videos.

Die Anwendung ist insbesondere für Personen geeignet, die viele Fotos machen, regelmäßig Screenshots anfertigen oder größere Videodateien auf dem Gerät behalten. Ein schlankes Design und eine einfache Bedienung machen den Einstieg leicht. Wir empfehlen euch den Selbsttest.