Fortnite Saison 4 startet ohne Apple-Geräte

Der Streit zwischen Epic Games und Apple hat jetzt auch weitreichende Konsequenzen für bestehende Nutzer. Besitzer von Apple-Geräten bleiben beim heutigen Start von Fortnite Saison 4 außen vor.

Epic Games hat diesbezüglich seine Infos zum Streit mit Apple überarbeitet und weist darauf hin, dass Android-Nutzer die neueste Version von Fortnite am Google Play Store vorbei über die Epic Games-Webseite oder den Samsung Galaxy Store laden können, Apple-Nutzer dagegen komplett ausgesperrt bleiben.

Apple verhindert im Apple App Store die Installation und Aktualisierung von Fortnite und hat verkündet, dass sie verhindern werden, dass wir weiter Fortnite für Apple-Geräte entwickeln können. Deswegen wird am 27. August das neue Fortnite-Update von Kapitel 2 – Saison 4 (V.14.00) nicht für iOS- und macOS-Geräte verfügbar sein.

Warum Epic das Update für den Mac nicht ausspielt, bleibt offen. Die Mac-Anwendung zum Spiel lässt sich nämlich direkt bei Epic Games laden, lediglich die iOS-Apps sind direkt von Apples Blockade betroffen.

Apple-Nutzer haben den Entwicklern zufolge weiterhin die Möglichkeit, die Vorgängerversion 13.40 und damit Kapitel 2 – Saison 3 von Fortnite zu spielen.

Eine schnelle Einigung in diesem Streit scheint mittlerweile ausgeschlossen. Im Eilverfahren hat diese Woche ein Gericht die Rechtmäßigkeit der Fortnite-Blockade durch Apple bestätigt. In der Folge wollen die beiden Parteien den Streit nun final gerichtlich klären lassen. Es wird damit gerechnet, dass das Verfahren nicht vor nächstem Monat beginnt.

Epic Games betont in diesem Zusammenhang, dass das Unternehmen nicht an einer Sonderregelung für sich selbst interessiert sei, sondern Apples Bezahlsystem grundsätzlich in Frage stellt. Apple wolle durch das Verbot externer Kaufoptionen sein Monopol bei In-App-Käufen auf iOS-Geräten aufrechterhalten, hebe Preise künstlich an und beschränke dadurch den Wettbewerb am freien Markt.