Fortnite-Nutzer können sich weiter „mit Apple anmelden“

Die Ankündigung Apples, die Funktion „Anmelden mit Apple“ für Nutzer von Fortnite und anderen Apps von Epic Games zu sperren, hat zu kontroversen Diskussionen geführt. Offenbar hat der iPhone-Hersteller diese Entscheidung nun revidiert. Epic Games zufolge wurde die Unterstützung der Funktion „Mit Apple anmelden“ in den Apps der Entwickler nun auf unbefristete Zeit verlängert.

UPDATE: Apple previously stated they would terminate “Sign In with Apple” support for Epic Games accounts after Sept 11, 2020, but today provided an indefinite extension. We still recommend you prepare your accounts now for “Sign In with Apple” removal. https://t.co/hUDCKcajGo

— Epic Games Store (@EpicGames) September 10, 2020