Bose stellt komplett kabellose QuietComfort Earbuds vor

Mit den QC Earbuds hat Bose jetzt auch komplett kabellose Ohrhörer mit seiner Noise-Cancelling-Technologie QuietComfort im Programm. Bose bewirbt die Produktneuheit als die „effektivsten In-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling“ auf dem Markt.

Der Hersteller setzt bei den QuietComfort Earbuds auf das Zusammenwirken von passiver und aktiver Geräuschunterdrückung. So sollen zunächst sogenannten StayHear-Ohreinsätze für weichen, aber dichten Verschluss sorgen. Die QuietComfort-Technologie erfasst ergänzend mithilfe von mehreren in den Ohrhörern verbauten Mikrofonen verbleibende Außengeräusche und gleicht diese mit gegenläufigen Signalen aus. Bose nimmt im Bereich der aktiven Geräuschunterdrückung seit Jahren eine führende Position ein, bislang jedoch nur mit seinen außenliegenden QuietComfort-Kopfhörern.

Die QuietComfort Earbuds erlauben die Regelung der Geräuschreduzierung in elf Stufen von einem Transparenzmodus, der eine bewusste Wahrnehmung der Umgebung ermöglicht, bis hin zur vollständigen Geräuschunterdrückung.

Die Bedienung der neuen Bose-Earbuds kann über integrierte Touch-Bedienelemente erfolgen, über die gängige Befehle wie Wiedergabe und Pausieren, das Annehmen und Beenden von Anrufen sowie der Aufruf von Sprachassistenten möglich ist. Ergänzende Funktionen sowie die Möglichkeit, Software-Updates zu installieren, stehen über die zugehörige App des Herstellers zur Verfügung.

Die neuen Ohrhörer verfügen über eine Akkulaufzeit von sechs Stunden, diese kann mithilfe der mitgelieferten Ladeschale auf bis zu zwölf Stunden erweitert werden. Die QC Earbuds sind der Schutzklasse IPX4 entsprechend gegen Schweiß und Wasser geschützt.

Der Hersteller bietet die QuietComfort Earbuds in den Farbvarianten „Schwarz“ und „Soapstone“ an. Die Ohrhörer haben eine matte Oberfläche, die mit Metallic- und Glanzakzenten versetzt ist. Die aus weichem Silikon gefertigten StayHear-Ohreinsätze werden in drei verschiedenen Größen mitgeliefert.

Die QuietComfort Earbuds von Bose werden in Deutschland ab dem 5. Oktober erhältlich sein und können ab sofort vorbestellt werden. Die Preisempfehlung des Herstellers lautet 299,95 Euro, aktuell kann man die Ohrhörer bei Bose mit Preisnachlass für 272 Euro bestellen.