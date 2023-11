Weiter Interesse an Übertragungsrechten? Formel 1 in Las Vegas: Apple passt die Karten-App an

Am Wochenende gastiert die Formel 1 in Las Vegas und die Veranstaltung findet angesichts der Tatsache, dass das letzte Rennen dort schon etliche Jahre zurückliegt und der Rennkurs erstmals zentral durch die Vergnügungsmetropole führt, besondere Beachtung. Allerdings kritisieren Fans und teilweise auch Teilnehmer die Tatsache, dass die Show rund um die Veranstaltung den eigenen Wettbewerb verdränge. Apple hat damit zumindest nach außen hin keine Probleme und hat seine Karten-App für das kommenden Rennwochenende aktualisiert. Wenn ihr euch den Vergnügungsbereich von Las Vegas auf dem iPhone, iPad oder Mac anzeigen lasst, seht ihr dort nicht nur den kompletten Rennkurs, sondern auch den Boxen-Bereich und die extra aufgebauten Tribünen eingezeichnet. Es ist spekulativ, hier einen Zusammenhang zu den Gerüchten zu sehen, dass Apple ein starkes Interesse daran hat, sich die Übertragungsrechte für künftige Formel-1-Veranstaltungen zu sichern. Angeblich hat der iPhone-Hersteller für einen solchen Coup aber bis zu 2 Milliarden Dollar eingeplant, was etwa dem Doppelten dessen entspricht, was die Formel 1 bislang für ihre weltweiten Übertragungsrechte kassiert. Tim Cook als lustloser Formel-1-Gast Apple war auch involviert, als der Formel-1-Zirkus im vergangenen Jahr in den USA Station gemacht hat. Beim Großen Preis von Amerika im texanischen Austin hatte sich der Apple-Chef Tim Cook gemeinsam mit dem für den Services-Bereich verantwortlichen Apple-Manager Eddy Cue gezeigt. Cook hatte dabei sogar die Ehre, beim Zieleinlauf die schwarz-weiß karierte Fahne zu schwenken und musste für diese Aktion massenhaft Spott ertragen – man habe bei dieser Aktion noch nie jemand derart emotionslos agieren sehen. Das lustlose Auftreten Cooks legt zumindest nahe, dass er weniger aus Begeisterung am Rennsport, sondern vielmehr aus geschäftlichen Interessen heraus vor Ort war. Unbestritten ist Apple aktiv daran interessiert, sein Abo-Angebot auch mithilfe von exklusiven Sportinhalten zu erweitern. Danke Fabian