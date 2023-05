Apples „schnelle Sicherheitsmaßnahmen“ können entfernt werden

Apple stellt die Möglichkeit zum Entfernen der schnellen Sicherheitsupdates wohl nicht zuletzt auch deshalb bereit, weil der Wahlschalter für eine automatische Installation dieser dringenden Aktualisierungen auf den Apple-Geräten standardmäßig aktiviert ist. Das iPhone fordert dann lediglich zum Neustart auf. Will man dies nicht, so muss man die Funktion in den jeweiligen Einstellungen deaktivieren: Auf dem iPhone oder iPad im Bereich „Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate → Automatische Updates“ und auf dem Mac per Klick auf das „i“ im Bereich „Systemeinstellungen → Allgemeine → Softwareupdate → Automatische Updates“.

Man kann diese in den jeweiligen Geräteeinstellungen versteckte Möglichkeit wohl als Notbremse betrachten, die man dann zieht, wenn ein derartiges Update unerwünschte Nebenfolgen mit sich bringt. Apple stellt seine schnellen Sicherheitsmaßnahmen wie der Name schon andeutet vergleichsweise kurzfristig und dann eben auch ohne vorangehende ausführliche Beta-Tests bereit. Dies kann im ungünstigen Fall beispielsweise zur Folge haben, dass sich eine für den Anwender wichtige Software oder Systemfunktion nicht mehr wie gewohnt nutzen lässt.

Auch wenn bislang nichts dafür spricht, dass man aktuell hiervon Gebrauch machen sollte, wollen wir an dieser Stelle kurz an die Möglichkeit erinnern, Apples „schnelle Sicherheitsmaßnahmen“ wieder zu entfernen.

