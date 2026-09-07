Flowtica Verso: KI-Rekorder mit E-Ink für die iPhone-Rückseite

Mit dem Verso zeigt Flowtica zur IFA einen neuen KI-Rekorder, der sich magnetisch an der Rückseite des iPhones befestigen lässt. Das Grundprinzip erinnert an Plaud Note und ähnliche Geräte: Gespräche und Telefonate werden aufgezeichnet, anschließend transkribiert und von einer KI zusammengefasst.

Flowtica ergänzt dieses Konzept allerdings um ein berührungsempfindliches E-Paper-Display, auf dem Notizen und nächste Schritte direkt erscheinen.

Der Verso besitzt dafür zwei zentrale Tasten. Eine startet die Aufnahme, über die zweite lassen sich Fragen stellen oder wichtige Stellen während eines Gesprächs markieren. Für Gespräche im Raum stehen vier MEMS-Mikrofone bereit. Bei Telefonaten soll zusätzlich ein Vibrationssensor zum Einsatz kommen.

E-Paper statt ständigem Griff zum iPhone

Das 259-PPI-Display ist der sichtbarste Unterschied zu den bislang von uns vorgestellten KI-Rekordern. Zusammenfassungen, Aufgaben und weitere Informationen landen direkt auf dem Gerät. Das E-Paper benötigt keine Hintergrundbeleuchtung und hält angezeigte Inhalte ohne permanente Stromversorgung sichtbar. Benachrichtigungen zeigt der Verso nicht an.

Über das Halten einer Taste sollen sich zudem Informationen abrufen lassen, etwa die Tagesagenda, Aufgabenlisten oder frühere Gesprächsnotizen. Flowtica beschreibt auch automatisch vorbereitete Zusammenfassungen und E-Mail-Entwürfe. Die eigentliche Verarbeitung findet dabei jedoch nicht vollständig lokal statt, sondern in der Cloud.

64 GB Speicher und bis zu 72 Stunden Laufzeit

Das Gerät lässt sich nicht nur am iPhone befestigen. Vorgesehen sind auch ein Trageband, ein Tischständer und die Platzierung auf magnetischen Flächen. Über NFC kann der Verso zudem als digitale Visitenkarte dienen und Kontaktdaten beziehungsweise LinkedIn-Profile weitergeben.

Im Inneren stecken 64 GB Speicher. Flowtica gibt eine Akkulaufzeit von rund 72 Stunden pro Ladung an, geladen wird über USB-C. Zur Verbindung stehen Bluetooth, WLAN und NFC bereit. Der Rahmen besteht aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung.

Damit trifft Flowtica auf einen inzwischen gut besetzten Markt. Plaud hat sein Angebot von klassischen Kartenrekordern bis zum tragbaren NotePin ausgebaut. Zuletzt wurde mit dem Plaud One sogar ein eigenständiges KI-Wearable mit eSIM angekündigt. Auch Ankers Soundcore Work kombiniert Aufnahmehardware mit automatischer Transkription und KI-Auswertung.

Flowtica nennt für den Verso bislang weder einen Verkaufspreis noch einen konkreten Liefertermin.