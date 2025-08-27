Plaud Note Pro: Neues Kompakt-Diktiergerät nimmt 50 Stunden auf

Das Standardmodell des extrem kleinen Diktiergeräts von Plaud haben wir eben erst ausführlich vorgestellt. Mit dem Modell Plaud Note Pro hat der Anbieter nun eine neue Variante vorgestellt, die deutlich leistungsfähiger als die bisher in dieser Produktreihe erhältlichen Geräte sein soll.

Das Plaud Note Pro kommt ebenfalls im Kreditkartenformat und ist in einem Gehäuse aus Aluminium verpackt. Dank zusätzlich verbauter Mikrofone lassen sich den Produktspezifikationen zufolge damit Stimmen aus bis zu fünf Metern Entfernung aufnehmen. Dabei kommt auch eine integrierte Funktion zur Geräuschunterdrückung zum Einsatz. iPhone-Besitzer können das kleine Gerät magnetisch auf der Rückseite ihres Smartphones befestigen.

Die Diktiergeräte von Plaud setzen auf eine hauseigene KI-Integration. So erkennt das Gerät beispielsweise automatisch, ob es sich um ein Telefonat oder ein persönliches Treffen handelt, und passt die Aufnahmeeinstellungen entsprechend an.

Der Ankündigung zufolge lässt sich der ultrakompakte Sprachrekorder in einem auf Laufzeit optimierten Modus dazu verwenden, bis zu 50 Stunden am Stück aufzunehmen. Der maximale Aufnahmebereich ist dann auf drei Meter reduziert. Mit voller Leistung lässt sich die Aufnahmefunktion bis zu 30 Stunden lang betreiben. Neu ist auch ein integriertes Display, das über den Akkustand und den gewählten Aufnahmemodus informiert.

App-Update und „Wo ist?“-Integration

Ein überarbeitetes Bedienkonzept soll für eine vereinfachte Steuerung sorgen. Vorgänge wie das Starten einer Aufnahme oder das Exportieren von Zusammenfassungen sollen damit wesentlich einfacher von der Hand gehen. In Verbindung mit der Neuvorstellung erweitert Plaud auch den Funktions- und Leistungsumfang der zugehörigen App. Das neue Plaud Note Pro kommt inklusive der Möglichkeit zur Integration in Apples „Wo ist?“-System und lässt sich so wenn nötig vom iPhone oder anderen Apple-Geräten aus lokalisieren.

Plaud bietet sein neuestes Diktiergerät in den Farben Schwarz und Silber von heute an zur Vorbestellung an. Zum Preis von 179 Dollar (ein Euro-Preis liegt noch nicht vor) kommt das Note Pro zusammen mit einer Magnethülle, einem magnetischen Ring und einem speziellen Ladekabel.