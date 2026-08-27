Plaud One ist da: KI-Wearable mit eSIM und eigenem KI-Agenten

Plaud erweitert sein Angebot um ein KI-Wearable, das Gespräche nicht nur mitschneiden und zusammenfassen, sondern daraus direkt Arbeitsschritte ableiten soll. Die Plaud One Explorer Edition richtet sich an Berufstätige mit vielen Meetings und Telefonaten. Ab heute für 249,90 Euro vorbestellbar, ist die Auslieferung für das vierte Quartal vorgesehen.

Eigenständig per 4G und eSIM

Anders als die bisherigen Rekorder ist Plaud One mit eSIM und 4G-LTE ausgestattet. Das Gerät kann Aufnahmen ohne gekoppeltes iPhone hochladen und verarbeiten. Es lässt sich als Ohrhörer tragen.

Die Grundidee knüpft an die bisherigen Plaud-Geräte an, die Gespräche aufzeichnen und anschließend automatisch transkribieren und strukturieren. Den NotePin S hatten wir zuletzt als Begleiter für spontane Notizen und Gespräche eingeordnet. Plaud One soll nun Informationen aus mehreren Gesprächen miteinander verknüpfen.

Plaud Agent stößt Workflows an

Dafür erweitert Plaud seine Plattform mit Plaud Intelligence 4.0. Im Zentrum steht der neue Plaud Agent. Er analysiert Gesprächsinhalte, erkennt Zusammenhänge und soll konkrete Aktionen ableiten. Über Integrationen mit Gmail, Google Calendar, Notion und Slack können etwa Follow-ups vorbereitet, Dokumente erstellt oder wiederkehrende Abläufe angestoßen werden.

Plaud nennt einzelne Workflows Skills, gebündelte Abläufe für bestimmte Rollen heißen Plugins. Als Beispiele nennt das Unternehmen Vertriebsnachbereitung, Projektberichte und Wochenzusammenfassungen.

Bereits im Juni hatte Plaud ein weiteres tragbares KI-Gerät angekündigt. Mit der Explorer Edition wird nun klarer, wohin die Entwicklung geht. Gespräche sollen nicht mehr nur Transkripte liefern, sondern direkt in Arbeitsabläufe einfließen.

Plaud Intelligence 4.0 bleibt nicht auf das neue Gerät beschränkt. Plattform und Benutzeroberfläche sollen im vierten Quartal per App-Update auch für bestehende Plaud-Produkte verfügbar werden.