Flighty: Neuer Assistent gegen Anschlussflug-Panik

Flighty baut seine Flugtracking-App um eine Funktion aus, die gerade in der Reisezeit nützlich sein dürfte. Der neue Connection Assistant soll Nutzern helfen einzuschätzen, ob der Anschlussflug noch bequem zu erreichen ist oder ob es am Flughafen langsam sportlich wird.

Die App verfolgt dafür nicht nur den ankommenden und den abgehenden Flug, sondern bewertet den gesamten Umstieg. Flighty zeigt an, ob die Verbindung entspannt, normal, knapp oder riskant ist. Dazu gibt jetzt es eine Schritt-für-Schritt-Übersicht für den jeweiligen Flughafen.

Der Connection Assistant berücksichtigt unter anderem Terminalwechsel, Sicherheitskontrollen, Passkontrolle, Gepäckausgabe und erneute Gepäckaufgabe. Wer seinen Pass in der App hinterlegt, soll zudem Hinweise bekommen, ob beispielsweise automatische Grenzkontrollen genutzt werden können oder ob zusätzliche Zeit einzuplanen ist.

Vom Sitzplatz bis zur Passkontrolle

Flighty basiert die Einschätzung auf den persönlichen Eingaben. Die App bezieht nach eigenen Angaben auch den Sitzplatz, die vorhergesagten Ankunfts- und Abfluggates sowie aktuelle Flugdaten ein. Sitzt man weit hinten im Flugzeug oder landet der erste Flug verspätet, kann sich die Bewertung entsprechend ändern.

Auch Gate-Prognosen spielen eine Rolle. Flighty versucht schon beim Hinzufügen eines Fluges vorherzusagen, in welchem Bereich oder an welchem Gate dieser voraussichtlich startet oder ankommt. Am Tag des Fluges sollen die Angaben genauer werden. Das ist besonders hilfreich an großen Drehkreuzen, an denen ein Terminalwechsel schnell mehr Zeit kostet als erwartet.

Nur für Flighty Pro

Der neue Assistent ist Teil von Flighty Pro. Die App selbst lässt sich weiterhin kostenlos nutzen, bietet dann aber nicht alle erweiterten Funktionen. Flighty Pro umfasst unter anderem schnellere Warnungen, Verspätungsprognosen, Live-Aktivitäten, Kalender- und TripIt-Synchronisation sowie die neue Umsteigehilfe.

Wir hatten Flighty bereits mehrfach aufgegriffen, unter anderem beim großen Update auf Version 4.0 mit Verspätungsprognosen. Als günstigere Alternative für Gelegenheitsnutzer hatten wir zudem Flights25 vorgestellt.

Für Vielflieger bleibt Flighty damit eine der spannendsten iPhone-Apps rund ums Fliegen. Der neue Connection Assistant löst zwar keine Verspätungen, nimmt aber genau dort Stress heraus, wo viele Airline-Apps noch erstaunlich wenig helfen: zwischen Landung, Passkontrolle, Terminalwechsel und dem nächsten Gate.