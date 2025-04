Flugtracking per App: Flights25 als Alternative für Gelegenheitsnutzer

Während sich Vielflieger-Apps wie Flighty mit umfassenden Funktionen und tiefen Systemintegrationen und hohen Kosten (Flighty Pro kostet 299 Euro) speziell an Geschäftsreisende richten, suchen Gelegenheitsnutzer oft nach einfacheren und kostenfreien Alternativen.

Eine Anwendung die wir in dieser Kategorie als völlig ausreichenden Helfer empfehlen können ist Flights25. Die App ist insbesondere für Nutzer geeignet, die nur gelegentlich Reisen unternehmen oder Flugdaten von Familienmitgliedern im Blick behalten wollen, die es am Flughafen einzusammeln gilt. Im Gegensatz zu anderen Lösungen wird bei Flights25 der Großteil der Basisfunktionen ohne verpflichtendes Abonnement angeboten.

Basisfunktionen ohne Kosten

Zur Verfügung stehen unter anderem Informationen zu geplanten Abflugzeiten, möglichen Verspätungen sowie zur Ankunft und Gepäckausgabe. Darüber hinaus lässt sich die ungefähre Flugroute und aktuelle Position auf einer Weltkarte verfolgen. Eine kostenpflichtige Erweiterung, die unter anderem Push-Benachrichtigungen in Echtzeit freischaltet, ist ebenfalls verfügbar, aber für die reine Informationsabfrage nicht zwingend erforderlich.

Im Vordergrund der App steht eine einfache Bedienbarkeit. Flights25 richtet sich nicht ausschließlich an Vielflieger, Flugbegeisterte oder Branchenpersonal, sondern explizit an ein breites Publikum – von Urlaubsreisenden bis hin zu Familienangehörigen, die die Ankunft am Flughafen koordinieren möchten.

Insgesamt bietet Flights25 eine reduzierte, aber funktionale Lösung für Nutzer, die keine umfassende Flugverfolgung mit Archiv-Funktion benötigen, sondern primär an zuverlässigen Basisinformationen interessiert sind. Das Modell richtet sich damit an jene, für die ein professionelles Flugtracking-Angebot wie Flighty überdimensioniert erscheint. Die Flights25-App wird erst seit rund einem Jahr im App Store angeboten und ist vor wenigen Tagen in Version 1.1.2 erschienen.