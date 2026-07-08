Google legt vor: Pixel 11 kommt vor Apples iPhone-Herbst

Google legt auch in diesem Jahr wieder vor Apple los. Der Konzern hat Einladungen für sein nächstes „Made by Google“-Event verschickt. Die Präsentation findet am 12. August in New York statt und dürfte die Pixel-11-Familie in den Mittelpunkt stellen. Für deutsche Zuschauer wird es allerdings spät: Durch die ungewöhnliche Abendzeit in den USA startet das Event hierzulande erst um Mitternacht in der Nacht auf den 13. August.

Google selbst spricht in der Einladung nur von der nächsten Pixel-Generation. Erwartet werden neben dem normalen Pixel 11 auch ein Pixel 11 Pro, ein Pixel 11 Pro XL und ein neues Pixel 11 Pro Fold. Damit bringt Google seine wichtigsten Smartphones erneut mehrere Wochen vor Apples klassischem iPhone-Termin im September auf die Bühne.

Das Timing ist kein Zufall. Google nutzt den August seit Jahren, um vor Apple Aufmerksamkeit für die eigenen Geräte zu sichern. Diesmal könnte der Vergleich besonders spannend werden, weil Apple im Herbst nicht nur neue Pro-iPhones, sondern auch das erste faltbare iPhone beziehungsweise ein besonders teures iPhone Ultra vorbereiten soll.

August statt September

Bei den Pixel-Modellen wird neben neuen Kameras und schmaleren Displayrändern vor allem mehr KI erwartet. Google dürfte Gemini noch tiefer ins System einbauen und Funktionen zeigen, die direkt auf dem Gerät oder eng mit Googles Cloud-Diensten arbeiten. Gerade hier steht Apple weiter unter Beobachtung: Die eigene KI-Offensive läuft zwar, viele Funktionen wirken aber noch vorsichtig dosiert.

Auch das Pixel Fold ist aus Apple-Sicht interessant. Google hat mit faltbaren Smartphones bereits Erfahrung gesammelt und könnte im August die nächste Generation zeigen. Sollte Apple im September wirklich in diese Gerätekategorie einsteigen, trifft der Konzern nicht auf einen leeren Markt, sondern auf Hersteller, die ihre Designs bereits mehrfach überarbeitet haben.

Foldable als Apple-Vorgeschmack

Noch sind die Details zum Pixel 11 nicht offiziell. Leaks sprechen von einem angepassten Design, dünneren Rändern und einem überarbeiteten Kamerabalken. Beim Foldable soll Google weiter an Gehäusedicke und Kamera arbeiten. Ob sich auch die Preise bewegen, bleibt abzuwarten.

Für iPhone-Nutzer ist das Google-Event weniger wegen eines direkten Wechsels spannend, sondern als Vorgeschmack auf den Smartphone-Herbst. Google zeigt Mitte August, welche Themen die Android-Seite setzt: KI, Kamera, Foldable und möglicherweise höhere Preise. Wenige Wochen später muss Apple darauf seine eigene Antwort geben.