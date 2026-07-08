Google legt vor: Pixel 11 kommt vor Apples iPhone-Herbst
Google legt auch in diesem Jahr wieder vor Apple los. Der Konzern hat Einladungen für sein nächstes „Made by Google“-Event verschickt. Die Präsentation findet am 12. August in New York statt und dürfte die Pixel-11-Familie in den Mittelpunkt stellen. Für deutsche Zuschauer wird es allerdings spät: Durch die ungewöhnliche Abendzeit in den USA startet das Event hierzulande erst um Mitternacht in der Nacht auf den 13. August.
Google selbst spricht in der Einladung nur von der nächsten Pixel-Generation. Erwartet werden neben dem normalen Pixel 11 auch ein Pixel 11 Pro, ein Pixel 11 Pro XL und ein neues Pixel 11 Pro Fold. Damit bringt Google seine wichtigsten Smartphones erneut mehrere Wochen vor Apples klassischem iPhone-Termin im September auf die Bühne.
Das Timing ist kein Zufall. Google nutzt den August seit Jahren, um vor Apple Aufmerksamkeit für die eigenen Geräte zu sichern. Diesmal könnte der Vergleich besonders spannend werden, weil Apple im Herbst nicht nur neue Pro-iPhones, sondern auch das erste faltbare iPhone beziehungsweise ein besonders teures iPhone Ultra vorbereiten soll.
August statt September
Bei den Pixel-Modellen wird neben neuen Kameras und schmaleren Displayrändern vor allem mehr KI erwartet. Google dürfte Gemini noch tiefer ins System einbauen und Funktionen zeigen, die direkt auf dem Gerät oder eng mit Googles Cloud-Diensten arbeiten. Gerade hier steht Apple weiter unter Beobachtung: Die eigene KI-Offensive läuft zwar, viele Funktionen wirken aber noch vorsichtig dosiert.
Auch das Pixel Fold ist aus Apple-Sicht interessant. Google hat mit faltbaren Smartphones bereits Erfahrung gesammelt und könnte im August die nächste Generation zeigen. Sollte Apple im September wirklich in diese Gerätekategorie einsteigen, trifft der Konzern nicht auf einen leeren Markt, sondern auf Hersteller, die ihre Designs bereits mehrfach überarbeitet haben.
Foldable als Apple-Vorgeschmack
Noch sind die Details zum Pixel 11 nicht offiziell. Leaks sprechen von einem angepassten Design, dünneren Rändern und einem überarbeiteten Kamerabalken. Beim Foldable soll Google weiter an Gehäusedicke und Kamera arbeiten. Ob sich auch die Preise bewegen, bleibt abzuwarten.
Für iPhone-Nutzer ist das Google-Event weniger wegen eines direkten Wechsels spannend, sondern als Vorgeschmack auf den Smartphone-Herbst. Google zeigt Mitte August, welche Themen die Android-Seite setzt: KI, Kamera, Foldable und möglicherweise höhere Preise. Wenige Wochen später muss Apple darauf seine eigene Antwort geben.
Keine Konkurrenz solange die bei hohen Temperaturen den Dienst verweigern, und ich meine nicht das die Kamera nicht geht. Es schaltet sich ab, und auch Wecker funktionieren dann nicht mehr
Echt? Kenn ich von iPhones gar nicht. Das wäre ja Ausschlusskriterium für Pixel
iPhone und iPad haben bei mir schon öfter den Dienst verweigert bei der Hitze.
Also ich habe ein Pixel 10 Pro XL – und meins hat sich noch nicht 1x wegen „Hitze“ oder Erwärmung abgeschaltet oder anderweitige Probleme gemacht. Es mag Einzelfälle geben, persönlich kenne ich nicht einen, und ich habe ein paar Pixel Nutzer im Bekanntenkreis .
Das Beste kommt zuerst:)
Einmal reicht
Bist du immer noch mit deiner ersten Freundin zusammen?
Komisch. Normal ist der Spruch immer anders rum
Das Beste kommt zuerst :)
Ich muss wirklich sagen, dass die Geräte von Google schon sehr interessant sind. Bin mit nem Pixel 8 Pro mit GrapheneOS unterwegs. Zusätzlich soll dieses Jahr noch ein offizielles Device von Motorola kommen mit GOS.
Das wird dann schon spannend. Ein freieres System + tiefergehende Konfigurationsmöglichkwiten + mehr Sicherheit. Da die immer stärkere Bindung an Apple Services nervt und KI bisher überschätzt bzw. ich so auf dem Phone nicht brauche, wird das langsam eine Alternative.
Das meiste läuft ohne PlayServices, viele OpenSource Apps etc.
Mal schauen ob ein Umstieg gelingt
Das klingt spannend ich schiele auch immer wieder zu den Pixel Geräten – zum Einen wg. des Themas Alternative zu Apple, zum Anderen wegen des Supports für Graphen OS.
Ich bin sehr gespannt auf die Pixel 11 Reihe bzw. freue mich dann auf die Preise beim Pixel 10.
Ich fange bei mir jetzt langsam mit icloud an und werde dann wo es geht Apple ersetzen. Lediglich beim Mac sehe ich auf lange Sicht keine Alternative.
Bin auch Mal gespannt, was das Thema Reparatur angeht. Da ist Google in den letzten 1-2 Jahren ja „gut“ geworden bzw. halt mehr in Richtung leicht austauschbare Batterie.
Wird spannend, denn das könnte für qualitätsbewusste Käufer, die ihr Handy aber dennoch lange nutzen wollen interessant sein.
Ne gar nicht interessant. Es ist nur eine marginale Menge Nutzer die überhaupt eine Batterie wechseln (müssen)
Da Google das Geld nicht unbedingt mit der Hardware verdienen muss, könnte der Preis spannend werden und Apple unter Druck setzen.
Apple macht mehr Umsatz mit ihren Apps als man zunächst denken mag, ist also auch nicht rein auf den Hardware-Verdienst angewiesen.
„Gerade hier steht Apple weiter unter Beobachtung: Die eigene KI-Offensive läuft zwar, viele Funktionen wirken aber noch vorsichtig dosiert.“ – genau meine Art von Humor. ;-)
Von vorsichtiger Dosierung könnte man meines Erachtens nur dann sprechen, wenn Apple mehr KI-Potential hätte, aber davon nur einen Teil zur Nutzung freigeben würde. Aber Apple hat ja (noch) nicht mehr, was sie implementieren könnten…
Und das weist du… woher?
Interessante Geräte hat Google in den letzten Jahren ja gebracht, aber die Google Dienste sind nichts für mich. Außerdem bin ich mit MacOS, iPadOS, WatchOS, iOS und tvOS insgesamt zu tief verwurzelt. Aber mit Ruhm bekleckert hat sich Apple zuletzt nicht wirklich.
Solange Google aggressiv wie sonst was das iPhone in Werbung und Benchmark verwendet, wird hier nix spannender oder von mehr Aufmerksamkeit begleitet…
Im Gegenteil – das schraubt Erwartungen und die Spannung bei Apples Keynote nur noch weiter nach oben und lässt Google schnell vergessen.
Und das weißt du woher?
Ah ja…..
Bei der Kamera Gestaltung des Pixel, kann Apple sich mal anschauen wie man das auch in schön machen kann.
Apple baut so tolle iPhones und versagt bei der Gestaltung der Kamera auf Rückseite.