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Planespotting am Handgelenk

FlightDial: Flugradar läuft direkt auf der Apple Watch
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21 Kommentare 21

Mit FlightDial ist eine neue Apple-Watch-App erschienen, die den Himmel über dem eigenen Standort aufs Handgelenk holt. Statt einer klassischen Kartenansicht zeigt die Anwendung Flugzeuge auf einem analogen Zifferblatt an. Position und Entfernung orientieren sich an ihrer Lage am Himmel. Dreht man den Arm, richtet sich die Darstellung über den Kompass neu aus. Ein Flugzeug auf zehn Uhr befindet sich damit auch ungefähr in dieser Richtung.

Flightdial App 2500

FlightDial läuft eigenständig auf der Apple Watch, benötigt keine iPhone-App und kein Benutzerkonto. Sie ist kostenlos, verzichtet auf In-App-Käufe, Werbung und Abonnements und setzt mindestens watchOS 10 voraus.

Kompass, Krone und Hinweis am Handgelenk

Über die Digital Crown lässt sich der dargestellte Radius zwischen 5 und 30 nautischen Meilen verändern. Flughäfen in der Umgebung erscheinen mit ihren Kennungen. Ein Tipp auf ein Flugzeug blendet Rufzeichen, Registrierung, Typ, Flughöhe, Geschwindigkeit, Entfernung und Peilung ein. Eine Komplikation zeigt die Zahl der Maschinen in der Nähe.

Nähert sich ein Flugzeug dem eigenen Standort, macht sich FlightDial mit einem Tap am Handgelenk bemerkbar. Maschinen werden nach Betreiber eingefärbt und abhängig von ihrer Flughöhe unterschiedlich groß dargestellt. Damit erinnert die App an Aviator oder Zephy, verlegt die reduzierte Flugbeobachtung aber auf die Uhr.

ADS-B-Daten ohne eigenes Nutzerkonto

Der verantwortliche Entwickler greift für die Flugzeugpositionen auf Community-Daten von ADSB.lol zurück. Falls dort regional nichts verfügbar ist, dient airplanes.live als Ausweichquelle. Die Abdeckung hängt von freiwillig betriebenen Empfängern ab und kann je nach Region schwanken.

Die Standortdaten bleiben laut Anbieter auf der Uhr und dienen nur dazu, Flugzeuge und Flughäfen relativ zur eigenen Position darzustellen. Eigene Tracking-Systeme setzt FlightDial nicht ein. Sobald das Display abdunkelt oder der Arm gesenkt wird, beendet die App ihre Datenabfragen.

Version 1.0 erschien erst am 15. August, Version 1.0.1 folgte nur einen Tag später und ergänzte Betreiberfarben sowie die zweite Datenquelle. Auf Apple-Watch-Modellen ab Series 5 folgt das Zifferblatt dem Kompass. Ohne Kompass bleibt die Darstellung nach Norden ausgerichtet.

Laden im App Store
FlightDial
FlightDial
Entwickler: Mishigo OU
Preis: Kostenlos
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18. Aug. 2026 um 06:46 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    21 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Eine coole App Idee.

    Nach dem Kauf der App musste ich allerdings auf meiner Watch in die AppStore App, dann in Account / Käufe den Download manuell starten.

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  • Lässt sich nicht als festes Ziffernblatt einrichten, oder habe ich etwas übersehen?

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  • Bei mir genau so. Im Watch Store muss sie installiert werden.

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  • Sehr cool! was noch fehlt ist von wo nach wo die Maschine geht. Top wäre direkt am Display unter der Maschine z.b. VIE-HAM
    Hab mal dem Entwickler einen feature request geschickt.

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  • Cool wäre, wenn insgesamt weniger geflogen werden würde, dann würde sich die Erwärmung wenigstens etwas verlangsamen. Aber gute App Idee. Probier ich mal aus.

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  • Tolle Idee, super umgesetzt! Bin echt begeistert

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  • Schade, dass die App maximal eine Stunde angezeigt werden kann, bevor die Uhr wieder zum Zifferblatt wechselt. Der Grund ist wohl der höhere Stromverbrauch.

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    • Das sind Apple vorgaben. Kombiniert mit der restriktiven Watchface Politik hat der Programmierer schon alles herausgeholt, was Apple ihm erlaubt hat. Also einfach mails an Apple schreiben, dass sie bessere Watchfaces erlauben (dann könnte ich auch endlich wieder ein echtes „liquid metal“ watchface haben ;)

      Auf der Apple Watch darf eine App im inaktiven Vordergrundzustand (wenn sich das Display abdunkelt oder der Arm gesenkt wird) maximal 1 Stunde lang laufen.
      WatchOS schaltet sogar standardmäßig nach 2 Minuten Inaktivität auf das Zifferblatt zurück, dieser Wert lässt sich jedoch für die jeweilige App anpassen.

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  • Ich finde Apps wie Flight Radar in der heutigen Zeit echt grenzwertig, kann doch jeder wunderbar jedes Flugzeug checken und dann direkt seine bomben gepackte Drohne hinschicken

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  • Hm. Funktioniert auf meiner Ultra2 nicht. Will „Flighty“ auf das IPhone laden, verschwindet dann…

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  • Ich stell mir das an großen Flughäfen sehr unterhaltsam vor.

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  • Mega.
    Schade, dass Apple die Kreativität der Programmierer so stark einschränkt und so was nicht als echtes Watchface implementiert werden kann.

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  • Und eine App für Schiffe wäre auch top. Liebe in Schleswig Holstein zwischen Nord und Ostsee. Wäre auch interessant.

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