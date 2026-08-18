FlightDial: Flugradar läuft direkt auf der Apple Watch

Mit FlightDial ist eine neue Apple-Watch-App erschienen, die den Himmel über dem eigenen Standort aufs Handgelenk holt. Statt einer klassischen Kartenansicht zeigt die Anwendung Flugzeuge auf einem analogen Zifferblatt an. Position und Entfernung orientieren sich an ihrer Lage am Himmel. Dreht man den Arm, richtet sich die Darstellung über den Kompass neu aus. Ein Flugzeug auf zehn Uhr befindet sich damit auch ungefähr in dieser Richtung.

FlightDial läuft eigenständig auf der Apple Watch, benötigt keine iPhone-App und kein Benutzerkonto. Sie ist kostenlos, verzichtet auf In-App-Käufe, Werbung und Abonnements und setzt mindestens watchOS 10 voraus.

Kompass, Krone und Hinweis am Handgelenk

Über die Digital Crown lässt sich der dargestellte Radius zwischen 5 und 30 nautischen Meilen verändern. Flughäfen in der Umgebung erscheinen mit ihren Kennungen. Ein Tipp auf ein Flugzeug blendet Rufzeichen, Registrierung, Typ, Flughöhe, Geschwindigkeit, Entfernung und Peilung ein. Eine Komplikation zeigt die Zahl der Maschinen in der Nähe.

Nähert sich ein Flugzeug dem eigenen Standort, macht sich FlightDial mit einem Tap am Handgelenk bemerkbar. Maschinen werden nach Betreiber eingefärbt und abhängig von ihrer Flughöhe unterschiedlich groß dargestellt. Damit erinnert die App an Aviator oder Zephy, verlegt die reduzierte Flugbeobachtung aber auf die Uhr.

ADS-B-Daten ohne eigenes Nutzerkonto

Der verantwortliche Entwickler greift für die Flugzeugpositionen auf Community-Daten von ADSB.lol zurück. Falls dort regional nichts verfügbar ist, dient airplanes.live als Ausweichquelle. Die Abdeckung hängt von freiwillig betriebenen Empfängern ab und kann je nach Region schwanken.

Die Standortdaten bleiben laut Anbieter auf der Uhr und dienen nur dazu, Flugzeuge und Flughäfen relativ zur eigenen Position darzustellen. Eigene Tracking-Systeme setzt FlightDial nicht ein. Sobald das Display abdunkelt oder der Arm gesenkt wird, beendet die App ihre Datenabfragen.

Version 1.0 erschien erst am 15. August, Version 1.0.1 folgte nur einen Tag später und ergänzte Betreiberfarben sowie die zweite Datenquelle. Auf Apple-Watch-Modellen ab Series 5 folgt das Zifferblatt dem Kompass. Ohne Kompass bleibt die Darstellung nach Norden ausgerichtet.