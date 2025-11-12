Flugzeuge in der Umgebung: Geheimtipp „Zephy“ liefert Echtzeit-Infos

Mit der neuen iPhone-Applikation Zephy könnt ihr verfolgen, welche Flugzeuge sich gerade in der Nähe befinden, welche Ziele diese Anfliegen und wie es um den aktuellen Status der Maschinen bestellt ist.

Entwickelt wurde Zephy von dem unabhängigen Entwickler Dennis Moes, der seine Faszination für die Luftfahrt in eine minimalistische, komplett kostenfreie Radar-App gegossen hat. Zephy zeigt in Echtzeit an, welche Maschinen über dem eigenen Standort unterwegs sind, und liefert auf Wunsch zusätzliche Informationen zu Flug, Route und Flugzeugtyp.

Einfache Bedienung und klare Darstellung

Nach dem Start führt Zephy durch eine kurze Einführung und zeigt anschließend eine schlichte Radaransicht. Nutzerinnen und Nutzer sehen dort, welche Flugzeuge sich im Umkreis bewegen. Durch Antippen einzelner Einträge lassen sich Details abrufen, darunter Flugnummer, Start- und Zielflughafen, Flugzeugtyp und aktuelle Flughöhe. Auf Wunsch kann Zephy das nächstgelegene Flugzeug automatisch auswählen oder über Filterfunktionen nur bestimmte Maschinen einblenden, etwa nach Entfernung oder Flughöhe.

Die App verzichtet bewusst auf überladene Karten oder komplexe Darstellungen und konzentriert sich auf das Wesentliche. Über das Einstellungsmenü lassen sich Maßeinheiten wie Kilometer, Knoten oder Fuß individuell anpassen. Statistiken informieren darüber, wie viele Flüge bislang verfolgt wurden und in welchem Radius sich die Flugzeuge befanden.

Flugverfolgung als Hobbyprojekt

Zephy entstand als Freizeitprojekt eines Luftfahrt-Enthusiasten, der sich seit seiner Kindheit für den Himmel über sich interessiert. Die App soll einen einfachen Zugang zur Flugverfolgung bieten, ohne den Nutzer mit technischen Daten zu überfordern. Wer mehr wissen will, kann über die Detailansicht auch Bilder der Flugzeuge und technische Spezifikationen abrufen.

Zephy richtet sich an alle, die regelmäßig nach oben schauen und sich fragen, wohin das Flugzeug am Himmel gerade unterwegs ist. Die App bietet eine kompakte und übersichtliche Möglichkeit, genau das herauszufinden. Wer noch tiefer ins Detail gehen möchte oder aber regelmäßig zum Flughafen fährt, der ist mit Kandidaten wie Flightradar24 und Flighty natürlich noch eine Nummer besser bedient.