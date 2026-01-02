Fitnessprogramme mit Langzeitmotivation
Fitness+: Apple trommelt zum Jahresbeginn für das Workout-Abo
Apple verbindet den Start ins neue Jahr mit neuen Angeboten rund um die Apple Watch und den Abo-Dienst Apple Fitness+. Grundlage sind aktuelle Auswertungen aus der Apple „Heart and Movement“-Studie, an der über mehrere Jahre hinweg rund 100.000 Nutzer teilgenommen haben. Die Analyse zeigt, dass viele Apple Watch Träger ihre körperliche Aktivität nach dem Jahreswechsel nicht nur steigern, sondern dieses Niveau auch über den sogenannten Quitter’s Day am zweiten Freitag im Januar hinaus halten.
Laut den ausgewerteten Daten steigt die durchschnittliche tägliche Trainingszeit im Januar deutlich an, nachdem sie in den Wintermonaten zuvor gesunken war. Ein Großteil der Teilnehmer erhöhte seine Trainingsdauer in den ersten beiden Januarwochen spürbar und behielt dieses Pensum bis in den Frühling hinein bei. Die Studie basiert auf freiwillig geteilten Aktivitätsdaten und wurde gemeinsam mit medizinischen und wissenschaftlichen Partnern in den USA durchgeführt.
Neue Programme und Herausforderungen
Parallel zur Veröffentlichung der Studienergebnisse erweitert Apple sein Fitness Angebot. Ab Anfang Januar startet Fitness+ mehrere mehrwöchige Trainingsprogramme mit festen Wochenplänen. Sie richten sich an Einsteiger ebenso wie an Nutzer, die nach einer Pause wieder einsteigen möchten. Die Einheiten sind bewusst kurz gehalten und kombinieren unter anderem Krafttraining, hochintensives Intervalltraining und Yoga.
Ergänzend setzt Apple auf zusätzliche Motivation durch zeitlich begrenzte Auszeichnungen. Wer im Januar an sieben aufeinanderfolgenden Tagen alle drei Aktivitätsringe schließt, erhält eine spezielle Neujahrs Auszeichnung. Erstmals gibt es zudem eine gemeinsame Challenge mit Strava, bei der absolvierte Trainingseinheiten ebenfalls mit Abzeichen honoriert werden.
Auch das Audioformat „Zeit fürs Gehen“ wird fortgeführt. Neue Folgen mit bekannten Gästen sollen Nutzer während Spaziergängen begleiten und zur regelmäßigen Bewegung animieren. Musikbasierte Trainingsreihen mit kuratierten Playlists ergänzen das Angebot.
Apple verfolgt mit der Neujahrsoffensive das Ziel, Fitness nicht als kurzfristigen Vorsatz, sondern als langfristige Gewohnheit zu etablieren. Die Kombination aus Datenauswertung, strukturierten Trainingsplänen und spielerischen Elementen soll dazu beitragen, dass Nutzer ihre Aktivität über das gesamte Jahr hinweg beibehalten.
Apple Fitness+ kostet 9,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro pro Jahr, lässt sich mit bis zu fünf weiteren Familienmitgliedern teilen und setzt mindestens ein iPhone 8 mit iOS 16.1 oder eine Apple Watch Series 3 voraus, die mit einem iPhone 6s oder neuer unter iOS 14.3 gekoppelt ist.
Entwickler: Apple
Laden
Ob so ein Krempel hilft, dass das wirklich mehr Leute abonnieren? Das liest sich wie „Jetzt müssen wir bei den miesen Zahlen aber mal schnell in Aktionismus verfallen!“
Bei deinem Alias wirst du sicher kein neuer Kunde :/
+1
Klasse Antwort :-)))))!
Mal abwarten was mit Health+ kommen wird.
Siehe Google Fitbit Health Coach.
Das wird die Zukunft im Fitness/Sportbereich:
Der persönliche AI Fitness und Ernährungscoach.
+100
Siehe auch FitBot oder PUSH – bei diesen Apps erhältst Du schon KI-gestützte Progressionsvorschläge. Bei FITBot werden sogar CardioTrainings aus Apple Trainings gleich mit aufgenommen und gehen in die Recovery mit ein.
…Sehr cool, wenn das alles nahtlos in einer Apple FIT-Anwendung kommen würde.
Wenn nicht im Januar, wann dann? ;)
McDonalds hat passende, neue Coupons. Evtl. interessante :)
Teste es seit kurzem, finde es nicht mal so schlecht.
Jamie Ray auf dem Bild, ich frage mich immer wo der die Energie noch herholt :D
nutze es seit August 2025.
Finde es super
Fitness+ ist super und sehr zufrieden damit. Das einzige was mit fehlt ist die Möglichkeit ein Workout lokal mit jemandem zu teilen mit anderer Apple ID. Also bei trainieren zusammen zeitgleich.
Gleichzeitiges Starten auf dem jeweiligen Gerät ist derzeit das höchste der Gefühle.
Mir fehlt Synchronisation mit TV und an deren Gerät zeitgleich. Manche Übungen sind so, dass ich nicht auf den TV schauen kann. Da würdenkchbdas iPad nutzen. (Zeitgleich.)
Work around: auf den iPhones und dem tv gleichzeitig starten. TV laut machen, iPhones stumm. Dann habt ihr bei einigen Übungen auch noch einen hilfreichen Zusatzmonitor (wenn es ungünstig ist, zum TV zu sehen.
Bin seit 3 Jahren dabei, mache täglich die halbe Stunde. Ich finde es klasse.
Genau heute wurden mir 3 Wochen kostenlos angeboten.
Dann rein ins Vergnügen!
Trainingspläne haben bisher gefehlt aber ich bin jetzt raus
Benutze es schon seit Start in Deutschland und bin begeistert. Nicht nur zu Hause oder aus Dienstreisen im Hotelzimmer, auch im Fitnessstudio oft im Einsatz.
Mit der neuen deutschen Synchronisierung kann ich allerdings nix anfangen.
Mich stört es sehr, dass alles auf Englisch ist. Ich verstehe die Sprache gut aber wenn ich auf dem Boden übe will ich nicht ständig zum Fernseher schauen und ich denke vielen geht es so, dass sie die Anweisungen dann nicht immer komplett verstehen, wenn sie keine Muttersprachler sind.
Ich habe es im One+-Abo inklusive, aber mir fehlte deutsche Sprachausgabe. Die ist ja nun zumindest teilweise nachgekommen, aber die Synchronisation fängt den Spirit einiger Trainer leider nicht ein – an Apples hätte ich höhere Qualitätserwartungen gestellt.