Fitness+: Apple trommelt zum Jahresbeginn für das Workout-Abo

Apple verbindet den Start ins neue Jahr mit neuen Angeboten rund um die Apple Watch und den Abo-Dienst Apple Fitness+. Grundlage sind aktuelle Auswertungen aus der Apple „Heart and Movement“-Studie, an der über mehrere Jahre hinweg rund 100.000 Nutzer teilgenommen haben. Die Analyse zeigt, dass viele Apple Watch Träger ihre körperliche Aktivität nach dem Jahreswechsel nicht nur steigern, sondern dieses Niveau auch über den sogenannten Quitter’s Day am zweiten Freitag im Januar hinaus halten.

Laut den ausgewerteten Daten steigt die durchschnittliche tägliche Trainingszeit im Januar deutlich an, nachdem sie in den Wintermonaten zuvor gesunken war. Ein Großteil der Teilnehmer erhöhte seine Trainingsdauer in den ersten beiden Januarwochen spürbar und behielt dieses Pensum bis in den Frühling hinein bei. Die Studie basiert auf freiwillig geteilten Aktivitätsdaten und wurde gemeinsam mit medizinischen und wissenschaftlichen Partnern in den USA durchgeführt.

Neue Programme und Herausforderungen

Parallel zur Veröffentlichung der Studienergebnisse erweitert Apple sein Fitness Angebot. Ab Anfang Januar startet Fitness+ mehrere mehrwöchige Trainingsprogramme mit festen Wochenplänen. Sie richten sich an Einsteiger ebenso wie an Nutzer, die nach einer Pause wieder einsteigen möchten. Die Einheiten sind bewusst kurz gehalten und kombinieren unter anderem Krafttraining, hochintensives Intervalltraining und Yoga.

Ergänzend setzt Apple auf zusätzliche Motivation durch zeitlich begrenzte Auszeichnungen. Wer im Januar an sieben aufeinanderfolgenden Tagen alle drei Aktivitätsringe schließt, erhält eine spezielle Neujahrs Auszeichnung. Erstmals gibt es zudem eine gemeinsame Challenge mit Strava, bei der absolvierte Trainingseinheiten ebenfalls mit Abzeichen honoriert werden.

Auch das Audioformat „Zeit fürs Gehen“ wird fortgeführt. Neue Folgen mit bekannten Gästen sollen Nutzer während Spaziergängen begleiten und zur regelmäßigen Bewegung animieren. Musikbasierte Trainingsreihen mit kuratierten Playlists ergänzen das Angebot.

Apple verfolgt mit der Neujahrsoffensive das Ziel, Fitness nicht als kurzfristigen Vorsatz, sondern als langfristige Gewohnheit zu etablieren. Die Kombination aus Datenauswertung, strukturierten Trainingsplänen und spielerischen Elementen soll dazu beitragen, dass Nutzer ihre Aktivität über das gesamte Jahr hinweg beibehalten.

Apple Fitness+ kostet 9,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro pro Jahr, lässt sich mit bis zu fünf weiteren Familienmitgliedern teilen und setzt mindestens ein iPhone 8 mit iOS 16.1 oder eine Apple Watch Series 3 voraus, die mit einem iPhone 6s oder neuer unter iOS 14.3 gekoppelt ist.