Belkin 3-in-1-Ladegerät unterstützt auch Uhren von Samsung und Google

Belkin verfolgt mit seiner modularen UltraCharge-Ladestation WIZ052 einen interessanten Ansatz für Haushalte, in denen auch andere smarte Uhren als die Apple Watch zum Einsatz kommen. Die Station lässt sich auch mit Smartwatches von Google und Samsung verwenden.

Anstelle des sonst inzwischen in den meisten Kombi-Ladestationen verbauten Ladepucks kommt die neue Belkin-Station wieder mit Adaptern, wie wir sie auch von den Anfangszeiten der Apple Watch her kennen. Man muss sein eigenes Ladegerät für die Uhr beisteuern, gewinnt dadurch jedoch zusätzliche Flexibilität.

Die Beschränkung auf Google und Samsung neben der Apple Watch lässt jedoch weiterhin die zahlreichen auf sportliche Aktivitäten spezialisierten Uhren von Anbietern wie Garmin, Polar oder auch Amazfit aussen vor.

Leistungsmäßig bietet die Ladestation eine Qi2-Halterung, mit der sich die Akkus von kompatiblen Smartphones mit bis zu 25 Watt aufladen lassen. Ergänzend dazu steht noch eine Ladefläche für Ohrhörer zur Verfügung. Die Lademodule für die Smartwatches werden über USB-C verbunden und mit bis zu 10 Watt Ladestrom versorgt. Belkin nennt das variable System „BYOP“, die Abkürzung steht für „Bring Your Own Puck“.

Die neue modulare Ladestation von Belkin soll bis zum Frühjahr zum Preis von 59,99 Euro in den Handel kommen.

Kompaktes Reiseladegerät mit 25 Watt

Begleitend dazu hat Belkin mit dem Modell UltraCharge Pro WIZ043 ein kabelloses 2-in-1-Ladegerät angekündigt, das klassisch auf einen fest integrierten Ladepuck für die Apple Watch setzt und ebenfalls ein iPhone mit bis zu 25 Watt kabellos aufladen kann.

Belkin setzt hier auf eine besonders kompakte Bauweise, dank der sich das Gerät insbesondere auch als praktisches Zubehör auf Reisen erweisen kann. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei 99,99 Euro und das Zubehör soll ab März erhältlich sein.

Bei beiden neuen Ladegeräten liegt ein USB-C-Netzteil mit bis zu 45 Watt sowie ein 1,5 Meter langes Anschlusskabel bei.