"Bring Your Own Puck"
Belkin 3-in-1-Ladegerät unterstützt auch Uhren von Samsung und Google
Belkin verfolgt mit seiner modularen UltraCharge-Ladestation WIZ052 einen interessanten Ansatz für Haushalte, in denen auch andere smarte Uhren als die Apple Watch zum Einsatz kommen. Die Station lässt sich auch mit Smartwatches von Google und Samsung verwenden.
Anstelle des sonst inzwischen in den meisten Kombi-Ladestationen verbauten Ladepucks kommt die neue Belkin-Station wieder mit Adaptern, wie wir sie auch von den Anfangszeiten der Apple Watch her kennen. Man muss sein eigenes Ladegerät für die Uhr beisteuern, gewinnt dadurch jedoch zusätzliche Flexibilität.
Die Beschränkung auf Google und Samsung neben der Apple Watch lässt jedoch weiterhin die zahlreichen auf sportliche Aktivitäten spezialisierten Uhren von Anbietern wie Garmin, Polar oder auch Amazfit aussen vor.
Leistungsmäßig bietet die Ladestation eine Qi2-Halterung, mit der sich die Akkus von kompatiblen Smartphones mit bis zu 25 Watt aufladen lassen. Ergänzend dazu steht noch eine Ladefläche für Ohrhörer zur Verfügung. Die Lademodule für die Smartwatches werden über USB-C verbunden und mit bis zu 10 Watt Ladestrom versorgt. Belkin nennt das variable System „BYOP“, die Abkürzung steht für „Bring Your Own Puck“.
Die neue modulare Ladestation von Belkin soll bis zum Frühjahr zum Preis von 59,99 Euro in den Handel kommen.
Kompaktes Reiseladegerät mit 25 Watt
Begleitend dazu hat Belkin mit dem Modell UltraCharge Pro WIZ043 ein kabelloses 2-in-1-Ladegerät angekündigt, das klassisch auf einen fest integrierten Ladepuck für die Apple Watch setzt und ebenfalls ein iPhone mit bis zu 25 Watt kabellos aufladen kann.
Belkin setzt hier auf eine besonders kompakte Bauweise, dank der sich das Gerät insbesondere auch als praktisches Zubehör auf Reisen erweisen kann. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei 99,99 Euro und das Zubehör soll ab März erhältlich sein.
Bei beiden neuen Ladegeräten liegt ein USB-C-Netzteil mit bis zu 45 Watt sowie ein 1,5 Meter langes Anschlusskabel bei.
Aus meiner Sicht kein Konzept, dass aufgeht.
Wer wechselt schon zwischen verschiedenen Uhren ständig hin und her? Und in unserem Haushalt sind tatsächlich nur Apple Produkte vorhanden. Bei Freunden sehe ich das auch: man bleibt in seinem Ökosystem. Also kaufe ich mir dann auch die passende Ladestation dazu und brauche nicht mit Adaptern zu arbeiten.
Das flexible Konzept hat aber auch innerhalb eines Ökosystems Vorteile. Der Puck hat sich für die Apple Watch auch immer mal wieder verändert. Der neueste Puck ermöglicht zum Beispiel eine höhere Ladegeschwindigkeit, die mit dem alten nicht möglich war.
Du kannst aber auf dem neuen Puck auch die „alten“ Apple Uhren laden.
Ja, aber falls es mal wieder einen neuen Puck mit neuen Features geben sollte, könntest du einfach updaten.
Es ist natürlich nett, wenn man in der Familie alle Uhren laden kann und auch von Vorteil, wenn man im nächsten Jahr einfach mal eine Uhr eines anderen Herstellers kaufen möchte.
Ich benutze neben der AWUltra noch eine Watch von Withings daher ist das Ladegerät für mich eine Option.
Sehr gut. Endlich ein Hersteller der diese „Lücke“ erkennt. In unserem Haushalt gibt es noch eine Apple Watch, sowie eine Samsung Galaxy Ultra und eine Galaxy Watch 8.
Der Satz „Man bleibt bei seinem Ökosystem“ stimmt eben nicht mehr.
Endlich kommt mal was vernünftiges. Ich wechsle immer wieder von Apple zu Samsung und ständig ein anderes Ladegerät ist mist. Zudem sind die Teile für Android einfach nicht so hochwertig wie für Apple
Ich hoffe eher, dass die Hersteller endlich mal gezwungen werden, dass alle Uhren mit einem Ladegeräte laden müssen. Und die Oral B iO auch. Das wäre mal praktisch :D
Ich hab das Gerät für Apple Geräte und bereue es gekauft zu haben, nur aus dem Grund das das ganze Ding hoch und runter wippt wenn man das iPhone entfernen möchte. Ich fand den Vorgänger mit den metallarmen viel besser. Leider ist da der ladepuck für die watch defekt
Da ist auch ein Lüfter verbaut den ich nie nutze. Es wird so oder so nichts warm. Die wissen nicht mehr mit welchem gimmick die kommen müssen um die Sachen zu verkaufen.