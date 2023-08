Finfluence 3.0: Freie Haushaltsbuch-App in neuer Version erhältlich

Hand aufs Herz: Wir schauen uns hin und wieder zwar in der Kategorie der digitalen Haushaltsbücher um, pflegen selbst aber keine der Ausgaben-Apps gewissenhaft genug, um starke Präferenzen oder Vorlieben zum Besten geben zu können.

Lokal und gänzlich kostenfrei

Die gänzlich kostenfrei iPhone-Applikation Finfluence hat nach der Erstvorstellung auf ifun.de 2021 jedoch für ein überwiegend positives Feedback gesorgt, weshalb wir auch die jetzt erhältliche Ausgabe 3.0 nicht unerwähnt lassen möchten.

Finfluence stammt aus der Feder des Entwicklers Norbert Frank, der die Anwendung unter anderem Nutzt um auf seine Buchveröffentlichungen „Mehr vom Geld“ und „Finanzielle Jahresplanung“ hinzuweisen, die sich thematisch passend beide dem Umgang mit eigenen Barmitteln verschrieben haben.

Ohne Werbebanner und ohne In-App-Käufe, lässt sich die Finfluence-App risikofrei laden und im Praxiseinsatz auf Herz und Nieren testen. Bei der neuen Ausgabe 3.0 handelt es sich laut Frank um ein großes Update mit vielen neuen Funktionen und Verbesserungen.

Sync per Dropbox und WebDAV

Einige davon kennen wir bereits vom Vorgänger. So arbeitet die Finfluence-App komplett lokal und überträgt keine Finanzdaten auf entfernte Server, lediglich beim optionalen Abgleich der persönlichen Statistiken mit mehreren Geräten wird DropBox oder ein persönlicher WebDAV-Server für den Transportweg genutzt.

Finfluence selbst versucht jeden Euro in die drei Kategorie Einnahmen, Ausgaben und Sparen/Investieren einzusortieren und erfasst neue Transaktionen in der zentralen Kategorienliste der Anwendung. Die App kann mit Schlagworten umgehen, Fremdwährungen berücksichtigen, vorhandene Daten exportieren und sichern und bietet an vielen Stellen in der App umfangreiche Informationstexte an, die bei den ersten Schritten mit dem Finanzplaner aus Düsseldorf zur Hand gehen.