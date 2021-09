Finfluence: Kostenfreies und lokales iPhone-Haushaltsbuch

Der Download des in Düsseldorf ansässigen Entwicklers Norbert Frank wird werbefrei und komplett kostenlos angeboten. Selbst die Premium-Funktionen der Anwendung, die eure Ausgaben ausschließlich in einer lokalen Datenbank speichert und an keine fremden Server weiterleitet, lassen sich kostenfrei aktivieren. Frank nutzt die Applikation lediglich um auf seine thematisch passende Buch-Veröffentlichung „ Mehr vom Geld “ aufmerksam zu machen, das bereits 2012 erschienen ist.

Insert

You are going to send email to